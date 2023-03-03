Украина получит не один, а несколько типов западных истребителей – Резников

Отвечая на вопрос о сопротивлении некоторых европейских лидеров теме самолетов, он сказал, что это будет так же, как с поставкой танков Leopard, когда Германия сначала говорила "нет", а потом пошла в танковую коалицию.

"В танковой коалиции главное животное в зоопарке – это леопард из Германии, но у нас есть и Challenger, Abrams, легкие танки из Франции. Но основной боевой танк – Leopard", – сказал он.

Глава Минобороны прогнозирует, что в части самолетов это снова будет своего рода коалиция, которая обеспечит Украине основной тип истребителей и несколько дополнительных.

"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, будет одна основная "птица". И это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", – объяснил Резников.

29 января канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Tagesspiegel заявил, что вопрос о возможном предоставлении Украине истребителей даже не возникает.

В тот же день на пресс-конференции в Сантьяго (Чили), когда ему снова задали вопрос о самолетах для Киева, он заявил, что эта тема вызывает у него "идиосинкразию", и она даже не обсуждается.