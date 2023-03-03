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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получит не один, а несколько типов западных истребителей – Резников

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Резников прогнозирует, что за танковой будет авиакоалиция
Резников прогнозирует, что за танковой будет авиакоалиция
Фото: ЕРА

Хотя Запад еще не объявил официального решения, Украина скоро получит боевые самолеты для защиты от российской агрессии. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в опубликованном 3 марта интервью немецкому Bild.

Отвечая на вопрос о сопротивлении некоторых европейских лидеров теме самолетов, он сказал, что это будет так же, как с поставкой танков Leopard, когда Германия сначала говорила "нет", а потом пошла в танковую коалицию.

"В танковой коалиции главное животное в зоопарке – это леопард из Германии, но у нас есть и ChallengerAbrams, легкие танки из Франции. Но основной боевой танк – Leopard", – сказал он.

Глава Минобороны прогнозирует, что в части самолетов это снова будет своего рода коалиция, которая обеспечит Украине основной тип истребителей и несколько дополнительных.

"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, будет одна основная "птица". И это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", – объяснил Резников.

29 января канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Tagesspiegel заявил, что вопрос о возможном предоставлении Украине истребителей даже не возникает. 

В тот же день на пресс-конференции в Сантьяго (Чили), когда ему снова задали вопрос о самолетах для Киева, он заявил, что эта тема вызывает у него "идиосинкразию", и она даже не обсуждается.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Великобритания "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине".

О том, что Словаки  готова передать Украине 10 из 11 своих МиГ-29 советского производства, 1 марта в интервью АР заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Теги: Германия, танки, военная техника, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, истребители, самолеты, война России против Украины
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