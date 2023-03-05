"Единство союзников сохранится". США не считают проблемой протесты в Германии против военной помощи Украине

По его словам, американский президент Джо Байден после встречи с "Бухарестской девяткой", президентом Польши Анджеем Дудой и после недавнего визита в США канцлера Германии Олафа Шольца убежден в том, что союзническое единство сохранится.

При этом Кирби подчеркнул, что Белый дом "ничего не воспринимает как должное".

"Мы знаем, что должны продолжать работать над предоставлением Украине той поддержки, в которой она больше всего нуждаются. Однако президент уверен, что союзники останутся едиными", – сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста, могут ли повлиять пророссийские выступления в Германии на решимость Шольца продолжать военную помощь Киеву, представитель Вашингтона отметил, что Байден "не видит в этом повода для обеспокоенности единством союзников".

Кирби также подчеркнул, что Шольц, как и США, выразил обеспокоенность возможностью поставок России оружия из Китая.

На вопрос, готов ли Шольц к жестким решениям в отношении Пекина, учитывая, что Германия зависит от китайского импорта так же сильно, как когда-то от российского газа, Кирби ответил, что "это суверенные решения, которые канцлер Шольц должен принимать от имени немецкого народа".

Байден и Шольц встретились в Белом доме 3 марта. По данным CNN, главной темой визита канцлера была Украина. Среди прочего лидеры обсуждали переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который требует от Запада более мощного оружия, готовясь к весеннему контрнаступлению против России.