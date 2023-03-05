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"Единство союзников сохранится". США не считают проблемой протесты в Германии против военной помощи Украине

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Главной темой встречи Байдена и Шольца 3 марта была помощь Украине
Главной темой встречи Байдена и Шольца 3 марта была помощь Украине
Фото: ЕРА

США уверены в устойчивости коалиции стран, которые помогают Украине бороться с российской агрессией. Об этом координатор по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби сообщил в опубликованном 4 марта интервью "Голосу Америки".

По его словам, американский президент Джо Байден после встречи с "Бухарестской девяткой", президентом Польши Анджеем Дудой и после недавнего визита в США канцлера Германии Олафа Шольца убежден в том, что союзническое единство сохранится.

При этом Кирби подчеркнул, что Белый дом "ничего не воспринимает как должное".

"Мы знаем, что должны продолжать работать над предоставлением Украине той поддержки, в которой она больше всего нуждаются. Однако президент уверен, что союзники останутся едиными", – сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста, могут ли повлиять пророссийские выступления в Германии на решимость Шольца продолжать военную помощь Киеву, представитель Вашингтона отметил, что Байден "не видит в этом повода для обеспокоенности единством союзников".

Кирби также подчеркнул, что Шольц, как и США, выразил обеспокоенность возможностью поставок России оружия из Китая.

На вопрос, готов ли Шольц к жестким решениям в отношении Пекина, учитывая, что Германия зависит от китайского импорта так же сильно, как когда-то от российского газа, Кирби ответил, что "это суверенные решения, которые канцлер Шольц должен принимать от имени немецкого народа".

Байден и Шольц встретились в Белом доме 3 марта. По данным CNN, главной темой визита канцлера была Украина. Среди прочего лидеры обсуждали переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который требует от Запада более мощного оружия, готовясь к весеннему контрнаступлению против России.

Контекст:

С начала полномасштабной войны, которую в феврале 2022 года начала Россия, союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля 2023 года.

Теги: США, Германия, Китай, протесты, Джо Байден, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины, Олаф Шольц
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