"Единство союзников сохранится". США не считают проблемой протесты в Германии против военной помощи Украине

По его словам, американский президент Джо Байден после встречи с "Бухарестской девяткой", президентом Польши Анджеем Дудой и после недавнего визита в США канцлера Германии Олафа Шольца убежден в том, что союзническое единство сохранится.
При этом Кирби подчеркнул, что Белый дом "ничего не воспринимает как должное".
"Мы знаем, что должны продолжать работать над предоставлением Украине той поддержки, в которой она больше всего нуждаются. Однако президент уверен, что союзники останутся едиными", – сказал он.
Отвечая на вопрос журналиста, могут ли повлиять пророссийские выступления в Германии на решимость Шольца продолжать военную помощь Киеву, представитель Вашингтона отметил, что Байден "не видит в этом повода для обеспокоенности единством союзников".
Кирби также подчеркнул, что Шольц, как и США, выразил обеспокоенность возможностью поставок России оружия из Китая.
На вопрос, готов ли Шольц к жестким решениям в отношении Пекина, учитывая, что Германия зависит от китайского импорта так же сильно, как когда-то от российского газа, Кирби ответил, что "это суверенные решения, которые канцлер Шольц должен принимать от имени немецкого народа".
Байден и Шольц встретились в Белом доме 3 марта. По данным CNN, главной темой визита канцлера была Украина. Среди прочего лидеры обсуждали переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который требует от Запада более мощного оружия, готовясь к весеннему контрнаступлению против России.
С начала полномасштабной войны, которую в феврале 2022 года начала Россия, союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля 2023 года.