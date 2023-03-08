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Иран доставил в Россию крупную партию боеприпасов по Каспийскому морю – Sky News

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По словам источника, Иран отправил патроны, гранаты и другие боеприпасы РФ
По словам источника, Иран отправил патроны, гранаты и другие боеприпасы РФ
Фото: EPA (иллюстративное)

Иран, возможно, поставил большое количество патронов, реактивных снарядов и минометных мин в Россию для войны против Украины и планирует отправить еще. Об этом 8 марта сообщает Sky News со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника канала, в январе из Ирана через Каспийское море в Россию вышли два грузовых корабля – "Муса Джалиль" и "Бегей", на которых перевозилось около 100 млн патронов и 300 тыс. снарядов. В число последних входили входили 40-мм гранаты  для гранатометов, 107-мм противотанковые реактивные снаряды, мины 60 мм, 81 мм и 120 мм, артиллерийские снаряды 130 мм, 122 мм и 152 мм, а также бронебойные снаряды 115-мм и 125-мм. Всего было около 200 транспортных контейнеров с оружием, заявил источник. Кроме того, по его словам, в грузе было около 10 тыс. бронежилетов и касок. Источник добавил, что Россия платила наличными.

Источник сообщил, что одно судно покинуло Иран примерно 10 января, а другое — примерно 12 января. Sky News выяснил через службу отслеживания морских перевозок MarineTraffic, что корабли вышли из иранского порта Амирабад 10 января в разное время. Оба транспортных судна на пару дней останавливались у берегов Туркменистана. Затем оба пересекли море и 27 января прибыли в Астрахань, которую покинули 3 февраля.

Канал отмечает, что независимо проверить, что на самом деле перевозили суда, не представляется возможным.

Контекст:

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия, в частности дронов-камикадзе, России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В США опровергали эту информацию

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС. 

По данным ЦРУ, Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество: Иран передает РФ дроны и боеприпасы (для артиллерии и танков) для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе и по крайней мере рассматривает возможность предоставления Тегерану истребителей.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Иран, оружие, боеприпасы, война России против Украины, Каспийское море
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