Иран доставил в Россию крупную партию боеприпасов по Каспийскому морю – Sky News

По словам собеседника канала, в январе из Ирана через Каспийское море в Россию вышли два грузовых корабля – "Муса Джалиль" и "Бегей", на которых перевозилось около 100 млн патронов и 300 тыс. снарядов. В число последних входили входили 40-мм гранаты для гранатометов, 107-мм противотанковые реактивные снаряды, мины 60 мм, 81 мм и 120 мм, артиллерийские снаряды 130 мм, 122 мм и 152 мм, а также бронебойные снаряды 115-мм и 125-мм. Всего было около 200 транспортных контейнеров с оружием, заявил источник. Кроме того, по его словам, в грузе было около 10 тыс. бронежилетов и касок. Источник добавил, что Россия платила наличными.

Источник сообщил, что одно судно покинуло Иран примерно 10 января, а другое — примерно 12 января. Sky News выяснил через службу отслеживания морских перевозок MarineTraffic, что корабли вышли из иранского порта Амирабад 10 января в разное время. Оба транспортных судна на пару дней останавливались у берегов Туркменистана. Затем оба пересекли море и 27 января прибыли в Астрахань, которую покинули 3 февраля.

Канал отмечает, что независимо проверить, что на самом деле перевозили суда, не представляется возможным.