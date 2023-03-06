Россия тянет с покупкой ракет у Ирана, опасаясь, что союзники в ответ дадут Киеву ATACMS – СМИ

По данным источников издания, российские власти опасаются, что в ответ союзники предоставят Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Газета отмечает, что США усилили обеспокоенность российско-иранским сближением, а ряд стран Европы высказали Тегерану свои предостережения.

"Это соответствует действиям Запада с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда союзники Киева обнародовали беспрецедентное количество секретных разведданных, пытаясь подорвать, предотвратить и сдержать Россию и ее потенциальных союзников", – говорится в статье.

Однако официальные лица признают, что Москва может изменить свою позицию в отношении иранских баллистических ракет, поскольку дефицит ее собственных высокоточных боеприпасов становится острее, а внутреннее производство сокращается. По словам европейского чиновника, прокомментировавшего ситуацию, оккупанты находятся в "ужасной ситуации, им нужны ракеты".

Западные чиновники и аналитики рассказали FT, что Тегеран и Москва рассматривали возможность обмена современного российского оружия на баллистические ракеты, но эти переговоры зашли в тупик – отчасти из-за потенциальных последствий такой сделки для обеих сторон. Иранские баллистические ракеты Fateh-313 и Zulfiqar имеют радиус действия 500 км и 700 км соответственно и добавят массы, если не расширенных возможностей, исчерпанным запасам ракет РФ.

"Были дискуссии о баллистических ракетах, но пока они этого не сделали. Европейцы им сказали, что последствия будут очень серьезными. США также провели "красную линию", – сказал журналистам директор иранского центра Crisis Group Али Ваэз.

В то же время военные аналитики заявили, что публичные предупреждения Запада Тегерану будут иметь ограниченное влияние, учитывая, что против уже Ирана введены широкие санкции. Представитель оборонного ведомства США добавил газете, что Иран является "одним из немногих", кто "имеет желание" продавать РФ оружие.