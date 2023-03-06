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Россия тянет с покупкой ракет у Ирана, опасаясь, что союзники в ответ дадут Киеву ATACMS – СМИ

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Переговоры Москвы и Тегерана зашли в тупик FT
Переговоры Москвы и Тегерана зашли в тупик – FT
Фото: mil.in.ua

Поставив России сотни беспилотников для атак на Украину, Иран готов к продолжению военного сотрудничества, но Москва пока воздерживается от покупки иранских ракет. Об этом 6 марта пишет Financial Times.

По данным источников издания, российские власти опасаются, что в ответ союзники предоставят Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Газета отмечает, что США усилили обеспокоенность российско-иранским сближением, а ряд стран Европы высказали Тегерану свои предостережения.

"Это соответствует действиям Запада с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда союзники Киева обнародовали беспрецедентное количество секретных разведданных, пытаясь подорвать, предотвратить и сдержать Россию и ее потенциальных союзников", – говорится в статье.

Однако официальные лица признают, что Москва может изменить свою позицию в отношении иранских баллистических ракет, поскольку дефицит ее собственных высокоточных боеприпасов становится острее, а внутреннее производство сокращается. По словам европейского чиновника, прокомментировавшего ситуацию, оккупанты находятся в "ужасной ситуации, им нужны ракеты".

Западные чиновники и аналитики рассказали FT, что Тегеран и Москва рассматривали возможность обмена современного российского оружия на баллистические ракеты, но эти переговоры зашли в тупик – отчасти из-за потенциальных последствий такой сделки для обеих сторон. Иранские баллистические ракеты Fateh-313 и Zulfiqar имеют радиус действия 500 км и 700 км соответственно и добавят массы, если не расширенных возможностей, исчерпанным запасам ракет РФ.

"Были дискуссии о баллистических ракетах, но пока они этого не сделали. Европейцы им сказали, что последствия будут очень серьезными. США также провели "красную линию", – сказал журналистам директор иранского центра Crisis Group Али Ваэз.

В то же время военные аналитики заявили, что публичные предупреждения Запада Тегерану будут иметь ограниченное влияние, учитывая, что против уже Ирана введены широкие санкции. Представитель оборонного ведомства США добавил газете, что Иран является "одним из немногих", кто "имеет желание" продавать РФ оружие.

Контекст:

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

По данным The Guardian, Иран доставлял в РФ дроны самолетами и кораблями. Иран также отправлял в Москву техников, чтобы помочь в использовании дронов. 

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. Позже в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В США опровергали эту информацию

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США и Великобритания, а также Евросоюз

По данным ЦРУ, Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество: Иран передает РФ дроны и боеприпасы (для артиллерии и танков) для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе и по крайней мере рассматривает возможность предоставления Тегерану истребителей.

Теги: Россия, США, Иран, оружие, санкции, ракеты, ATACMS
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