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Генсек НАТО: Союзники за год предоставили Украине помощи на €150 млрд, из них €65 млрд – военная помощь

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Столтенберг заявлял 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают западные партнеры
Столтенберг заявлял 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают западные партнеры
Фото: EPA

За последний год союзники по НАТО предоставили Украине помощи на сумму около €150 млрд.

Об этом 8 марта на брифинге перед встречей министров обороны стран Альянса сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует сайт Североатлантического союза.

"Союзники по НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около €150 млрд, из которых €65 млрд – военная помощь", – сказал Столтенберг.

По его словам, это "особенно важно для наращивания производства боеприпасов". Именно об этом будет идти речь на встрече глав минобороны, добавил генсек НАТО.

"Союзники по НАТО… подписали контракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса по наращиванию производства, учитывая сигналы относительно наших долгосрочных потребностей. Некоторые члены Альянса начали совместные проекты или закупки по различным видам боеприпасов", – подчеркнул Столтенберг.

Контекст:

Столтенберг заявлял 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.

С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал 14 февраля Остин.

В марте 2022 года Украина активно искала любые виды вооружения, рассказал в интервью, опубликованном 6 марта, глава Минобороны Алексей Резников. По его словам, в настоящий момент есть понимание способностей каждой страны, которая предоставляет помощь. Украине было бы очень тяжело без антикремлевского альянса, который сегодня насчитывает 54 страны, добавил Резников. Он добавил, что у Украины в долгосрочной перспективе преимущество перед россиянами по боеприпасам.

Теги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, военная помощь, боеприпасы, финансовая помощь, война России против Украины, встреча, брифинг
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