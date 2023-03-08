Генсек НАТО: Союзники за год предоставили Украине помощи на €150 млрд, из них €65 млрд – военная помощь

Столтенберг заявлял 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают западные партнеры Фото: EPA

Об этом 8 марта на брифинге перед встречей министров обороны стран Альянса сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует сайт Североатлантического союза.

"Союзники по НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около €150 млрд, из которых €65 млрд – военная помощь", – сказал Столтенберг.

По его словам, это "особенно важно для наращивания производства боеприпасов". Именно об этом будет идти речь на встрече глав минобороны, добавил генсек НАТО.

"Союзники по НАТО… подписали контракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса по наращиванию производства, учитывая сигналы относительно наших долгосрочных потребностей. Некоторые члены Альянса начали совместные проекты или закупки по различным видам боеприпасов", – подчеркнул Столтенберг.