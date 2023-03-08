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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российской армии не хватает сил и средств для захвата Бахмута – Институт исследования войны

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Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года
Фото: EPA

Российским военным не хватает механизированных сил для тактического захвата Бахмута Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны за 7 марта.

Эксперты считают, что российские войска могут добиться ограниченных тактических успехов с помощью лобовых атак пехотой. В то же время у РФ недостаточно сил для штурма украинских позиций к западу от Бахмута. Поэтому окружение маловероятно, считают эксперты.

"Российские войска все больше полагаются на "штурмовые отряды", оптимизированные для лобовых атак на укрепленные районы, а не для маневренной войны", – сказано в отчете.

По словам экспертов, эти штурмовые отряды поддерживаются артиллерией и танками, которые не выезжают из тыла. Командование российских сил также будет использовать такие отряды в операциях за пределами городских районов. Такая тактика сильно ограничивает способность российских сил наступать, добавили в институте.

Ранее аналитики института отмечали, что в случае захвата Бахмута российским войскам придется выбирать между двумя расходящимися направлениями наступления. Российские силы могут попытаться продвинуться в сторону Константиновки, на запад от Бахмута, или в сторону Славянска – Краматорска, на северо-запад от Бахмута. 

ти два потенциальных направления наступления не поддерживают друг друга, и деградировавшим российским силам, вероятно, придется отдавать приоритет преследованию только одного, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех", – сказано в отчете.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Если Россия захватит Бахмут, под угрозой окажутся ключевые города востока Украины, заявил 7 марта президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, российские войска в случае взятия Бахмута получат "открытую дорогу" к Краматорска и Славянска. Президент Украины считает, что взятие Бахмута под контроль необходимо России как "маленькая победа", которая поможет мобилизовать российское общество вокруг идеи о якобы "мощной армии" РФ.

При попытке захватить Бахмут Россия понесла от 20 тыс. до 30 тыс. потерь – убитыми и ранеными, написало 7 марта The Guardian, ссылаясь на западных чиновников. Издание отмечает, что если эти цифры подтвердятся, то это будет означать, что Россия только в Бахмуте понесла больше потерь, чем США за 20 лет операции в Афганистане, где погибло и было ранено немногим менее 21 тыс. человек.

Теги: Украина, Донецкая область, захват, военные, Константиновка, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Бахмут, войска
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