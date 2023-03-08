Российской армии не хватает сил и средств для захвата Бахмута – Институт исследования войны

Эксперты считают, что российские войска могут добиться ограниченных тактических успехов с помощью лобовых атак пехотой. В то же время у РФ недостаточно сил для штурма украинских позиций к западу от Бахмута. Поэтому окружение маловероятно, считают эксперты.

"Российские войска все больше полагаются на "штурмовые отряды", оптимизированные для лобовых атак на укрепленные районы, а не для маневренной войны", – сказано в отчете.

По словам экспертов, эти штурмовые отряды поддерживаются артиллерией и танками, которые не выезжают из тыла. Командование российских сил также будет использовать такие отряды в операциях за пределами городских районов. Такая тактика сильно ограничивает способность российских сил наступать, добавили в институте.

Ранее аналитики института отмечали, что в случае захвата Бахмута российским войскам придется выбирать между двумя расходящимися направлениями наступления. Российские силы могут попытаться продвинуться в сторону Константиновки, на запад от Бахмута, или в сторону Славянска – Краматорска, на северо-запад от Бахмута.

"Эти два потенциальных направления наступления не поддерживают друг друга, и деградировавшим российским силам, вероятно, придется отдавать приоритет преследованию только одного, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех", – сказано в отчете.