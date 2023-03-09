Сырский: Актуальность обороны Бахмута только возрастает

Сырский рассказал, что оккупанты тратят под Бахмутом самые боеспособные свои подразделения, а ВСУ тем временем готовят контрнаступление Фото: Сухопутні війська | UA Land Forces / Telegram

"Актуальность обороны Бахмута только возрастает. Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды Вагнера {частной военной компании "Вагнер"}", – сказал он.

Сырский отметил, что заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина подтверждают, что после захвата Бахмута у врага будут развязаны руки, и он сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике.

Командующий Сухопутными войсками рассказал, что на бахмутском направлении продолжаются бои. И хотя россияне бросили наиболее боеспособные подразделения, украинским защитникам дается наносить значительные потери врагу.

"Это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города - тому яркое подтверждение. Горжусь мужеством и героизмом наших воинов, которые своей стойкостью срывают планы агрессора", – резюмировал Сырский.