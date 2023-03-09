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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сырский: Актуальность обороны Бахмута только возрастает

Сырский рассказал, что оккупанты тратят под Бахмутом самые боеспособные свои подразделения, а ВСУ тем временем готовят контрнаступление
Сырский рассказал, что оккупанты тратят под Бахмутом самые боеспособные свои подразделения, а ВСУ тем временем готовят контрнаступление
Фото: Сухопутні війська | UA Land Forces / Telegram

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о необходимости продолжения оборонительной операции в Бахмуте Донецкой области. Об этом 9 марта сообщил в Telegram Military Media Center.

"Актуальность обороны Бахмута только возрастает. Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды Вагнера {частной военной компании "Вагнер"}", – сказал он.

Сырский отметил, что заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина подтверждают, что после захвата Бахмута у врага будут развязаны руки, и он сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике.

Командующий Сухопутными войсками рассказал, что на бахмутском направлении продолжаются бои. И хотя россияне бросили наиболее боеспособные подразделения, украинским защитникам дается наносить значительные потери врагу.

"Это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города - тому яркое подтверждение. Горжусь мужеством и героизмом наших воинов, которые своей стойкостью срывают планы агрессора", – резюмировал Сырский.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

5 марта Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.

Россия понесла от 20 тыс. до 30 тыс. потерь убитыми и ранеными при попытке захватить Бахмут, написало издание The Guardian, ссылаясь на западных чиновников.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, делая подобные заявления, вероятно, не берут в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

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