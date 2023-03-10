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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты не отказались от планов уничтожения Украины – Маляр

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Для Москвы первоочередной задачей остается полная оккупация востока Украины, но полное разрушение Украинского государства по-прежнему на повестке дня, заявила Маляр
Для Москвы первоочередной задачей остается полная оккупация востока Украины, но полное разрушение Украинского государства – по-прежнему на повестке дня, заявила Маляр
Фото: Ганна Маляр / Telegram

Стратегические цели России в войне, которую она развязала в Украине, остаются неизменными. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 10 марта в Telegram.

"Противник не отказывается от планов уничтожения и захвата нашего государства", – подчеркнула Маляр.

Замглавы Минобороны Украины добавила, что для врага первоочередной задачей остается полная оккупация востока Украины, в частности Донецкой и Луганской областей. Несмотря на все попытки россиян, пока им не удается осуществить задуманное.

"Вместе с тем по состоянию на сегодняшний день основные усилия враг сосредоточивает на востоке Украины и пытается выполнить задачу выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Впрочем, уже несколько месяцев подряд им это не удается", – подытожила замминистра.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.

Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Его руководитель Кирилл Буданов отмечал, что качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что не все его даже замечают. 23 февраля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что планы оккупантов поменялись и теперь перед ними стоит задача захватить Луганскую и Донецкую области к лету.

В начале января 2023 года начальник ГУР МО заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

По мнению Буданова, Россия не готова к длительным боевым действиям – ее ресурсы достаточно ограничены.

Теги: оккупация, Министерство обороны Украины, страна-агрессор, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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