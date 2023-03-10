Оккупанты не отказались от планов уничтожения Украины – Маляр

Для Москвы первоочередной задачей остается полная оккупация востока Украины, но полное разрушение Украинского государства – по-прежнему на повестке дня, заявила Маляр Фото: Ганна Маляр / Telegram

"Противник не отказывается от планов уничтожения и захвата нашего государства", – подчеркнула Маляр.

Замглавы Минобороны Украины добавила, что для врага первоочередной задачей остается полная оккупация востока Украины, в частности Донецкой и Луганской областей. Несмотря на все попытки россиян, пока им не удается осуществить задуманное.

"Вместе с тем по состоянию на сегодняшний день основные усилия враг сосредоточивает на востоке Украины и пытается выполнить задачу выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Впрочем, уже несколько месяцев подряд им это не удается", – подытожила замминистра.