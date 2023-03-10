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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ситуация в Бахмуте обострилась – Минобороны Украины

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Оккупанты продолжают наступление в Бахмуте, отметили в Минобороны Украины
Оккупанты продолжают наступление в Бахмуте, отметили в Минобороны Украины
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают попытки прорвать оборону ВСУ в Бахмуте Донецкой области.

Об этом 10 марта в Telegram проинформировала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Если кратко подытожить обнародованные сводки: ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск", – написала Маляр.

По ее словам, ВСУ "делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы".

За последние сутки оккупанты потеряли на бахмутском направлении 191 военнослужащего убитыми и 319 ранеными, сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что на бахмутском участке фронта за сутки произошло 57 боестолкновений.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.

Россия понесла от 20 тыс. до 30 тыс. потерь убитыми и ранеными при попытке захватить Бахмут, написало издание The Guardian, ссылаясь на западных чиновников. По данным Данилова, оккупанты убитыми теряют под Бахмутом в семь раз больше военнослужащих, чем Украина. По данным, которые приводит телеканал CNN – в пять раз.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, делая подобные заявления, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, захват, оборона, Минобороны, ВСУ, Анна Маляр, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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