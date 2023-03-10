Ситуация в Бахмуте обострилась – Минобороны Украины

Об этом 10 марта в Telegram проинформировала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Если кратко подытожить обнародованные сводки: ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск", – написала Маляр.

По ее словам, ВСУ "делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы".

За последние сутки оккупанты потеряли на бахмутском направлении 191 военнослужащего убитыми и 319 ранеными, сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что на бахмутском участке фронта за сутки произошло 57 боестолкновений.