В Бахмуте подорван самолет-памятник Миг-17. Видео

Так памятник выглядел до того, как его разрушили Фото: radiosvoboda.org

Он опубликовал видео разрушенного монумента, но не сообщил, при каких обстоятельствах это произошло.

"Украинская правда", ссылаясь на украинских военных, которые защищают Бахмут, написала, что самолет подорвали оккупанты. По словам собеседников СМИ, 9 марта монумент еще был.

Памятник находился в Бахмуте в сквере Дружбы, который был реконструирован за несколько лет до полномасштабного вторжения России в Украину, добавила "Новинарня".

Мемориал установили в память о курсантах Бахмутского аэроклуба – участниках Второй мировой войны.

Видео о том, как в последнее время выглядит Бахмут, в январе публиковала Госпогранслужба. На этих кадрах показан в том числе самолет-памятник.