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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бахмуте подорван самолет-памятник Миг-17. Видео

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Так памятник выглядел до того, как его разрушили
Так памятник выглядел до того, как его разрушили
Фото: radiosvoboda.org

В Бахмуте Донецкой области подорван самолет-памятник Миг-17, который был символом города. Об этом сообщил 10 марта главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Он опубликовал видео разрушенного монумента, но не сообщил, при каких обстоятельствах это произошло.

"Украинская правда", ссылаясь на украинских военных, которые защищают Бахмут, написала, что самолет подорвали оккупанты. По словам собеседников СМИ, 9 марта монумент еще был. 

Памятник находился в Бахмуте в сквере Дружбы, который был реконструирован за несколько лет до полномасштабного вторжения России в Украину, добавила "Новинарня".

Мемориал установили в память о курсантах Бахмутского аэроклуба – участниках Второй мировой войны.

Видео о том, как в последнее время выглядит Бахмут, в январе публиковала Госпогранслужба. На этих кадрах показан в том числе самолет-памятник. 

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

5 марта Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.

Россия понесла от 20 тыс. до 30 тыс. потерь убитыми и ранеными при попытке захватить Бахмут, написало издание The Guardian, ссылаясь на западных чиновников.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, делая подобные заявления, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: памятник, самолет, Юрий Бутусов, Бахмут
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