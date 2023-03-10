ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Захваченный в плен вагнеровец: Приезжая в колонию, Пригожин вел себя вызывающе, нагло, почти как президент. Он материл сотрудников ФСИН

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пивкин был захвачен в плен под Бахмутом украинскими военными
Пивкин был захвачен в плен под Бахмутом украинскими военными
Скриншот: 3-тя окрема штурмова бригада / YouTube

8 марта на YouTube-канале 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ вышло интервью с захваченным в плен наемником частной военной компании "Вагнер".

В описании к видео говорится, что интервью записано с согласия вагнеровца, он был взят в плен в начале февраля под Бахмутом Донецкой области. 

Сам наемник сказал, что он из Оренбурга, ему 26 лет. По словам пленного, его зовут Дмитрий Пивкин. Вагнеровец рассказал, что через полгода после службы в армии он попал в тюрьму "за наркотики и убийство". Отсидев шесть лет, пошел воевать против Украины в рядах ЧВК "Вагнер". 

По словам наемника, он был завербован в конце прошлого года, когда сотрудники ЧВК приехали в его колонию. Он сказал, что это был уже второй визит представителей "Вагнера" в колонию, первый был в сентябре. Попадание в ряды ЧВК Пивкин объясняет "стечением обстоятельств", он утверждает, что не хотел воевать.

"Что меня мотивировало подписать контракт? Я думал, что получится... славировать, скажем так. Сидеть в лагере уже было невозможно. Там каждый день был такой, как на передовой. На передовой могут убить, а там – изнасиловать", – пояснил он. Пивкин заявил, что в колонии пытали заключенных, в том числе его самого. 

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично приезжал в колонию, по словам пленного, один раз – в сентябре. 

"Как [вел себя Пригожин]? Очень вызывающе он себя вел. Вел себя так, будто он... почти как президент. Очень нагло. Материл сотрудников ФСИН и министерства обороны – вел себя так, как человек, которому ничего не грозит. Естественно, мужики, которые сидели в тюрьме, смотрели на эту картину так, что он стал в их глазах чуть ли не отцом преступного мира", – рассказал Пивкин.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: изнасилование, пытки, плен, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, интервью, Евгений Пригожин, ЧВК, колония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Деми Мур, Элтон Джон, Сайрус, Хэтэуэй и другие. В Лос-Анджелесе состоялся показа новой коллекции Versace. Фото
Деми Мур, Элтон Джон, Сайрус, Хэтэуэй и другие. В Лос-Анджелесе состоялся показа новой коллекции Versace. Фото
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе
"Так и поступил. Стало легче". Dantes рассказал, как справляется с эмоциональным напряжением
"Так и поступил. Стало легче". Dantes рассказал, как справляется с эмоциональным напряжением
"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото
"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото
Галина ГРИШИНА
Три новых образа Поляковой на сольнике в Киеве. Самые яркие фото певицы
Три новых образа Поляковой на сольнике в Киеве. Самые яркие фото певицы
Галина ГРИШИНА
"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа
"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа
Галина ГРИШИНА
Мишина показала живот на нескольких снимках
Мишина показала живот на нескольких снимках
"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта
"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта
74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Пара поцеловалась перед камерами. Фото
74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Пара поцеловалась перед камерами. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Два вікна". The Hardkiss перепели хит Гайтаны. Аудио
  "Два вікна". The Hardkiss перепели хит Гайтаны. Аудио
Бех-Романчук снялась в вышиванке. Фото
Бех-Романчук снялась в вышиванке. Фото
Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото
Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото
Галина ГРИШИНА
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео
Галина ГРИШИНА
Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов
Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов
Галина ГРИШИНА
  Чичваркин: Иду гулять с собакой и мне говорят: "Классный хэллоуиновский костюм". Да я так просто каждый день хожу
  Чичваркин: Иду гулять с собакой – и мне говорят: "Классный хэллоуиновский костюм". Да я так просто каждый день хожу G
Дмитрий ГОРДОН
  Рыба с лимонно-чесночным соусом. Простой рецепт приготовления в духовке
  Рыба с лимонно-чесночным соусом. Простой рецепт приготовления в духовке
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам (154791)
2
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта (74821)
3
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ (51481)
4
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения (51397)
5
Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется (42094) G
6
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло (29938)
7
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото (27858)
8
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной (24949)
 
 
 
 