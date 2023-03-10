Захваченный в плен вагнеровец: Приезжая в колонию, Пригожин вел себя вызывающе, нагло, почти как президент. Он материл сотрудников ФСИН

В описании к видео говорится, что интервью записано с согласия вагнеровца, он был взят в плен в начале февраля под Бахмутом Донецкой области.

Сам наемник сказал, что он из Оренбурга, ему 26 лет. По словам пленного, его зовут Дмитрий Пивкин. Вагнеровец рассказал, что через полгода после службы в армии он попал в тюрьму "за наркотики и убийство". Отсидев шесть лет, пошел воевать против Украины в рядах ЧВК "Вагнер".

По словам наемника, он был завербован в конце прошлого года, когда сотрудники ЧВК приехали в его колонию. Он сказал, что это был уже второй визит представителей "Вагнера" в колонию, первый был в сентябре. Попадание в ряды ЧВК Пивкин объясняет "стечением обстоятельств", он утверждает, что не хотел воевать.

"Что меня мотивировало подписать контракт? Я думал, что получится... славировать, скажем так. Сидеть в лагере уже было невозможно. Там каждый день был такой, как на передовой. На передовой могут убить, а там – изнасиловать", – пояснил он. Пивкин заявил, что в колонии пытали заключенных, в том числе его самого.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично приезжал в колонию, по словам пленного, один раз – в сентябре.

"Как [вел себя Пригожин]? Очень вызывающе он себя вел. Вел себя так, будто он... почти как президент. Очень нагло. Материл сотрудников ФСИН и министерства обороны – вел себя так, как человек, которому ничего не грозит. Естественно, мужики, которые сидели в тюрьме, смотрели на эту картину так, что он стал в их глазах чуть ли не отцом преступного мира", – рассказал Пивкин.