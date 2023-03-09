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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителю Волчанска, который пытался стать "мэром" во время оккупации, грозит пожизненное заключение – прокуратура

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Обвиняемый сотрудничал с ЧВК "Вагнер"
Обвиняемый сотрудничал с ЧВК "Вагнер"
Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Киевский районный суд Харькова будет судить жителя Волчанска Харьковской области за государственную измену в условиях военного положения. Об этом областная прокуратура 9 марта сообщила в Telegram.

По данным следствия, 45-летний мужчина, известный в криминальных кругах как Чиж, с первых дней оккупации сотрудничал с представителями ЧВК "Вагнер", занявшими город. Впоследствии на встрече с представителем ФСБ РФ в Белгородской области он согласился "возглавить" оккупированный район.

Прокуратура обвиняет его в том, что вместе с вагнеровцами он собирал подписи за отставку действующего городского головы Волчанска и осуществил показательное поднятие флага РФ на флагшток возле Дома культуры Волчанского городского совета под сопровождение гимна оккупантов.

"Также обвиняемый успел дать указания учителям изъять украинские темы из программы обучения, а участников АТО, участников патриотического движения "Азов", погибших участников Революции достоинства представлять в качестве преступников", – говорится в сообщении.

В обвинительном акте  указано, что он также собирал "дань" с фермерских хозяйств за возможность продолжения хозяйственной деятельности во время оккупации. Объем поборов был согласован из расчета $50 с каждого га земельного участка. В итоге мужчина передавал оккупантам суммы от $20 тыс. до 60 тыс.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины  (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время мужчина находится под стражей.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Волчанск и другие населенные пункты области.

Теги: прокуратура, Харьковская область, армия РФ, госизмена, Волчанск, ЧВК Вагнер, обвинение, российские оккупанты
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