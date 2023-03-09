Жителю Волчанска, который пытался стать "мэром" во время оккупации, грозит пожизненное заключение – прокуратура

По данным следствия, 45-летний мужчина, известный в криминальных кругах как Чиж, с первых дней оккупации сотрудничал с представителями ЧВК "Вагнер", занявшими город. Впоследствии на встрече с представителем ФСБ РФ в Белгородской области он согласился "возглавить" оккупированный район.

Прокуратура обвиняет его в том, что вместе с вагнеровцами он собирал подписи за отставку действующего городского головы Волчанска и осуществил показательное поднятие флага РФ на флагшток возле Дома культуры Волчанского городского совета под сопровождение гимна оккупантов.

"Также обвиняемый успел дать указания учителям изъять украинские темы из программы обучения, а участников АТО, участников патриотического движения "Азов", погибших участников Революции достоинства представлять в качестве преступников", – говорится в сообщении.

В обвинительном акте указано, что он также собирал "дань" с фермерских хозяйств за возможность продолжения хозяйственной деятельности во время оккупации. Объем поборов был согласован из расчета $50 с каждого га земельного участка. В итоге мужчина передавал оккупантам суммы от $20 тыс. до 60 тыс.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время мужчина находится под стражей.