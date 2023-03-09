В ЕС уточнили информацию об отмене санкций против матери Пригожина – с нее сняли только часть ограничений

8 марта стало известно, что с Пригожиной сняли санкции, наложенные в феврале 2022 года. В суде объяснили, что эти санкции применялись к женщине как к владелице ряда компаний, связанных с ее сыном, в частности Concord Management and Consulting.
Однако в ходе разбирательств по делу, которое инициировала сама Пригожина, суд выяснил, что женщина не числится во владельцах компании с 2017 года.
В то же время в сообщении ЕС, опубликованном Йозвяком, уточняется, что решение суда касается только ограничений от 23 февраля 2022 года.
А поскольку Пригожина фигурирует также в санкционном пакете от 14 сентября 2022 года, то в отношении нее все еще действуют меры по замораживанию активов и запрету на поездки в ЕС.
EU statement: "It is to be noted that the recent judgement of General Court only concerns decision of 23 Feb 2022. Consequently, asset freeze & travel ban measures vis-a-vis Prigozhina still apply as the decision adopted on 14 Sep 2022 to renew her designation is still in force. https://t.co/lcfTEvxkf4— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 8, 2023
Пригожин – российский предприниматель, считается одним из близких друзей президента РФ Владимира Путина. В СМИ имеет прозвище "повар Путина", поскольку его компания "Конкорд" занималась поставками питания высшим российским чиновникам.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Пригожин отрицал связь с ЧВК "Вагнер", но в сентябре 2022-го признал, что является основателем ЧВК. Боевики "Вагнера" воевали против Украины в 2014 году, а также принимают активное участие в полномасштабной войне с февраля 2022-го. США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией.
В феврале 2023 года Пригожин также признался, что был создателем компании "Агентство интернет-исследований", которую в СМИ прозвали "фабрикой троллей". В 2018 году против нее США ввели санкции за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям), а с 2020 года – под санкциями Великобритании и ЕС за отправку боевиков в Ливию.
После признания Россией "независимости" террористов "ЛДНР" и начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Великобритания ввели против Пригожина новые санкции. Кроме того, санкции против Пригожина в разное время ввели Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.