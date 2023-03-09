В ЕС уточнили информацию об отмене санкций против матери Пригожина – с нее сняли только часть ограничений

Против Пригожиной все еще действуют санкции от сентября 2022-го Фото: depositphotos.com

8 марта стало известно, что с Пригожиной сняли санкции, наложенные в феврале 2022 года. В суде объяснили, что эти санкции применялись к женщине как к владелице ряда компаний, связанных с ее сыном, в частности Concord Management and Consulting.

Однако в ходе разбирательств по делу, которое инициировала сама Пригожина, суд выяснил, что женщина не числится во владельцах компании с 2017 года.

В то же время в сообщении ЕС, опубликованном Йозвяком, уточняется, что решение суда касается только ограничений от 23 февраля 2022 года.

А поскольку Пригожина фигурирует также в санкционном пакете от 14 сентября 2022 года, то в отношении нее все еще действуют меры по замораживанию активов и запрету на поездки в ЕС.

EU statement: "It is to be noted that the recent judgement of General Court only concerns decision of 23 Feb 2022. Consequently, asset freeze & travel ban measures vis-a-vis Prigozhina still apply as the decision adopted on 14 Sep 2022 to renew her designation is still in force. https://t.co/lcfTEvxkf4 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 8, 2023