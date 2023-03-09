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В ЕС уточнили информацию об отмене санкций против матери Пригожина – с нее сняли только часть ограничений

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Против Пригожиной все еще действуют санкции от сентября 2022-го
Против Пригожиной все еще действуют санкции от сентября 2022-го
Фото: depositphotos.com

Суд Евросоюза отменил только часть санкций против матери основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной. Об этом 8 марта написал в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

8 марта стало известно, что с Пригожиной сняли санкции, наложенные в феврале 2022 года. В суде объяснили, что эти санкции применялись к женщине как к владелице ряда компаний, связанных с ее сыном, в частности Concord Management and Consulting.

Однако в ходе разбирательств по делу, которое инициировала сама Пригожина, суд выяснил, что женщина не числится во владельцах компании с 2017 года.

В то же время в сообщении ЕС, опубликованном Йозвяком, уточняется, что решение суда касается только ограничений от 23 февраля 2022 года.

А поскольку Пригожина фигурирует также в санкционном пакете от 14 сентября 2022 года, то в отношении нее все еще действуют меры по замораживанию активов и запрету на поездки в ЕС.

Контекст:

Пригожин – российский предприниматель, считается одним из близких друзей президента РФ Владимира Путина. В СМИ имеет прозвище "повар Путина", поскольку его компания "Конкорд" занималась поставками питания высшим российским чиновникам.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Пригожин отрицал связь с ЧВК "Вагнер", но в сентябре 2022-го признал, что является основателем ЧВК. Боевики "Вагнера" воевали против Украины в 2014 году, а также принимают активное участие в полномасштабной войне с февраля 2022-го. США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией.

В феврале 2023 года Пригожин также признался, что был создателем компании "Агентство интернет-исследований", которую в СМИ прозвали "фабрикой троллей". В 2018 году против нее США ввели санкции за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям), а с 2020 года – под санкциями Великобритании и ЕС за отправку боевиков в Ливию.

После признания Россией "независимости" террористов "ЛДНР" и начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Великобритания ввели против Пригожина новые санкции. Кроме того, санкции против Пригожина в разное время ввели Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, война, Европа, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Concorde, Евросоюз, Евгений Пригожин, Рикард Йозвяк, ЕС
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