Суд Евросоюза отменил санкции против матери Пригожина

Совет ЕС ввел санкции против Пригожиной в феврале 2022-го. По данным Совета, она владела компанией Concord Management and Consulting и другими предприятиями, связанными с ее сыном, а также поддерживает политику, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
После этого Пригожина обратилась в суд ЕС с просьбой аннулировать санкции. Суд одобрил ее просьбу, поскольку, согласно материалам дела, Пригожина не является владельцем Concord Management and Consulting с 2017 года, хотя владела акциями этого предприятия.
Кроме того, как говорится в решении, Совет ЕС не смог продемонстрировать, что Пригожина владела другими предприятиями, имеющими связь с ее сыном, на момент введения санкций.
Из этого в суде сделали вывод, что связь между Пригожиной и ее сыном, установленная во время принятия ограничений, основана исключительно на их семейных отношениях и поэтому не является достаточной для обоснования включения ее в санкционный список.
Пригожин – российский предприниматель, считается одним из близких друзей президента РФ Владимира Путина. В СМИ имеет прозвище "повар Путина", поскольку его компания "Конкорд" занималась поставками питания высшим российским чиновникам.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину Пригожин отрицал связь с ЧВК "Вагнер", но в сентябре 2022-го признал, что является основателем ЧВК. Боевики "Вагнера" воевали против Украины в 2014 году, а также принимают активное участие в полномасштабной войне с февраля 2022-го. США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией.
В феврале 2023 года Пригожин также признался, что был создателем компании "Агентство интернет-исследований", которую в СМИ прозвали "фабрикой троллей". В 2018 году против нее США ввели санкции за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям), а с 2020 года – под санкциями Великобритании и ЕС за отправку боевиков в Ливию.
После признания Россией "независимости" террористов "ЛДНР" и начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Великобритания ввели против Пригожина новые санкции. Кроме того, санкции против Пригожина в разное время ввели Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.