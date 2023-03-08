Суд Евросоюза отменил санкции против матери Пригожина

Совет ЕС ввел санкции против Пригожиной в феврале 2022-го. По данным Совета, она владела компанией Concord Management and Consulting и другими предприятиями, связанными с ее сыном, а также поддерживает политику, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

После этого Пригожина обратилась в суд ЕС с просьбой аннулировать санкции. Суд одобрил ее просьбу, поскольку, согласно материалам дела, Пригожина не является владельцем Concord Management and Consulting с 2017 года, хотя владела акциями этого предприятия.

Кроме того, как говорится в решении, Совет ЕС не смог продемонстрировать, что Пригожина владела другими предприятиями, имеющими связь с ее сыном, на момент введения санкций.

Из этого в суде сделали вывод, что связь между Пригожиной и ее сыном, установленная во время принятия ограничений, основана исключительно на их семейных отношениях и поэтому не является достаточной для обоснования включения ее в санкционный список.