Фонд Рината Ахметова передал в Бахмутский район продукты и таблетки для очистки воды

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона Фото: akhmetovfoundation.org

"Кое-где из-за отсутствия централизованного водоснабжения местные жители вынуждены использовать альтернативные источники получения воды. Однако не всегда эта вода безопасна для потребления. Чтобы помочь людям, в каждый переданный продовольственный набор Фонд поместил специальные таблетки, которые способны очистить примерно 30 литров воды, сделав ее пригодной для питья и приготовления пищи", – сказано в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.