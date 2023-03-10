Пограничники из ПЗРК уничтожили российский БПЛА под Бахмутом

Об этом 9 марта в Facebook проинформировал пресс-центр ГПСУ.

Отмечается, что пограничники уничтожили российский беспилотник "Орлан-10".

"Вражеский БПЛА разведывал позиции украинских сил обороны возле Бахмута. Птичку охранники границы приземлили из ПЗРК", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ на утро 9 марта, с начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили 2098 БПЛА оперативно-тактического уровня оккупантов.