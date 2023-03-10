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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пограничники из ПЗРК уничтожили российский БПЛА под Бахмутом

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Российский БПЛА разведывал позиции украинских сил обороны возле Бахмута, отметили в ГПСУ
Российский БПЛА разведывал позиции украинских сил обороны возле Бахмута, отметили в ГПСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Воины Госпогранслужбы Украины сбили российский беспилотник в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом 9 марта в Facebook проинформировал пресс-центр ГПСУ.  

Отмечается, что пограничники уничтожили российский беспилотник "Орлан-10".

"Вражеский БПЛА разведывал позиции украинских сил обороны возле Бахмута. Птичку охранники границы приземлили из ПЗРК", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid0S9ixbfd713WsPVpUVyNqmEMQa5bsvgZGCFed1VxDBUTp4T4M81bXuZUyEeVEtF3el

По данным Генштаба ВСУ на утро 9 марта, с начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили 2098 БПЛА оперативно-тактического уровня оккупантов.

Контекст:

Ситуация в Бахмуте достигла "крайнего уровня напряжения", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 6 марта.

Российские войска пытаются оцепить город, отмечали в Генштабе ВСУ 9 марта.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, беспилотники, ВСУ, ПЗРК, война России против Украины, Бахмут, потери армии России
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