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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб: Россияне не оставляют попыток оцепить Бахмут. На купянском и лиманском направлениях оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

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ВСУ отразили многочисленные атаки российских оккупантов в районе Бахмута, отметили в Генштабе
ВСУ отразили многочисленные атаки российских оккупантов в районе Бахмута, отметили в Генштабе
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Российские оккупационные войска не оставляют попыток оцепить Бахмут с последующим выходом на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Об этом 9 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что основные усилия оккупанты сосредоточили на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.

"На купянском и лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск… На бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского, – сказано в сообщении. – На авдеевском и шахтерском направлениях противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области".

Кроме того, российские войска обстреляли ряд населенных пунктов на этих направлениях, добавили в Генштабе ВСУ.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ сохраняет военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области", – говорится в сообщении.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия, резюмировали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0dX2SbAxXZnt3fZSPXyGxe28qXWvz9sJB25o4sd5oAHsGVJWcKqcZ2St2CvzoBt5jl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте достигла "крайнего уровня напряжения", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 6 марта 2023 года.

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