Генштаб: Россияне не оставляют попыток оцепить Бахмут. На купянском и лиманском направлениях оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Об этом 9 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что основные усилия оккупанты сосредоточили на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.
"На купянском и лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск… На бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского, – сказано в сообщении. – На авдеевском и шахтерском направлениях противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области".
Кроме того, российские войска обстреляли ряд населенных пунктов на этих направлениях, добавили в Генштабе ВСУ.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ сохраняет военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области", – говорится в сообщении.
На запорожском и херсонском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия, резюмировали в Генштабе ВСУ.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте достигла "крайнего уровня напряжения", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 6 марта 2023 года.