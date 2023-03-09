Генштаб: Россияне не оставляют попыток оцепить Бахмут. На купянском и лиманском направлениях оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

ВСУ отразили многочисленные атаки российских оккупантов в районе Бахмута, отметили в Генштабе Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Об этом 9 марта в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что основные усилия оккупанты сосредоточили на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.

"На купянском и лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск… На бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского, – сказано в сообщении. – На авдеевском и шахтерском направлениях противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области".

Кроме того, российские войска обстреляли ряд населенных пунктов на этих направлениях, добавили в Генштабе ВСУ.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ сохраняет военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области", – говорится в сообщении.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия, резюмировали в Генштабе ВСУ.