Россияне через два-три месяца столкнутся с дефицитом артиллерийских снарядов – Генштаб ВСУ

"Сейчас наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов уже со складов, размещенных в других регионах России. Это существенно увеличивает сроки доставки", – говорится в сообщении.
Кроме того, по информации Генштаба ВСУ, у новых партий боеприпасов "наблюдается неудовлетворительное состояние и качество" в связи с тем, что их неправильно хранили, нарушали правила и нормы обслуживания. Почти 50% из них заметно повреждены ржавчиной.
"В условиях интенсивного ведения боевых действий и с имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицита в артиллерийских подразделениях армии РФ в течение ближайших двух-трех месяцев", – заявили в Генштабе.
По оценке украинской военной разведки на ноябрь 2022 года, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились.
РФ ищет снаряды для артиллерии, танков, "Градов" по всему миру, заявлял в декабре начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. На вопрос, возможен ли у россиян "технический голод" из-за санкций, Буданов ответил, что он уже наступил.
"Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы – с марта, а они [военные РФ] – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам, так и у них это началось. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами к танкам – так же и у них. То же касается ракет к реактивным системам залпового огня", – рассказал начальник ГУР.
11 января 2023 года в оперативном аналитическом отчете американского Института исследования войны (ISW) отмечалось, что неспособность российского военно-промышленного комплекса решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать способности войск РФ поддерживать наступательные операции в Украине.
По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Романа Свитана, РФ производит минимум одну крылатую ракету и 5 тыс. снарядов в сутки.
Кроме того, по данным американского телеканала Sky News, Иран этой зимой поставил России не менее 300 тыс. снарядов.