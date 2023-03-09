Россияне через два-три месяца столкнутся с дефицитом артиллерийских снарядов – Генштаб ВСУ

"Сейчас наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов уже со складов, размещенных в других регионах России. Это существенно увеличивает сроки доставки", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации Генштаба ВСУ, у новых партий боеприпасов "наблюдается неудовлетворительное состояние и качество" в связи с тем, что их неправильно хранили, нарушали правила и нормы обслуживания. Почти 50% из них заметно повреждены ржавчиной.

"В условиях интенсивного ведения боевых действий и с имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицита в артиллерийских подразделениях армии РФ в течение ближайших двух-трех месяцев", – заявили в Генштабе.