Генштаб ВСУ: Российские войска выпустили по Украине 84 ракеты, ВСУ уничтожили 34, еще восемь – не достигли цели

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что оккупанты, "не имея значительных успехов на поле боя, продолжают применять тактику террора".
"Всего в течение суток противник осуществил пуск 84 ракет разного базирования. 34 ракеты были уничтожены нашими защитниками, еще восемь не достигли своих целей, – сказано в сообщении. – Также враг нанес 12 авиационных ударов – в частности, использовал восемь БПЛА типа Shahed-136. Половина которых была сбита".
В Генштабе ВСУ отметили, что уровень ракетной угрозы на всей территории Украины остается высоким.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. По его словам, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.