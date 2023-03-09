Генштаб ВСУ: Российские войска выпустили по Украине 84 ракеты, ВСУ уничтожили 34, еще восемь – не достигли цели

У ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", отметили Воздушные силы Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты, "не имея значительных успехов на поле боя, продолжают применять тактику террора".

"Всего в течение суток противник осуществил пуск 84 ракет разного базирования. 34 ракеты были уничтожены нашими защитниками, еще восемь не достигли своих целей, – сказано в сообщении. – Также враг нанес 12 авиационных ударов – в частности, использовал восемь БПЛА типа Shahed-136. Половина которых была сбита".

В Генштабе ВСУ отметили, что уровень ракетной угрозы на всей территории Украины остается высоким.