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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Российские войска выпустили по Украине 84 ракеты, ВСУ уничтожили 34, еще восемь – не достигли цели

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У ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", отметили Воздушные силы
У ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", отметили Воздушные силы
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

За сутки 9 марта Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины и домам гражданского населения, есть попадания и погибшие среди гражданских.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты, "не имея значительных успехов на поле боя, продолжают применять тактику террора".

"Всего в течение суток противник осуществил пуск 84 ракет разного базирования. 34 ракеты были уничтожены нашими защитниками, еще восемь не достигли своих целей, – сказано в сообщении. – Также враг нанес 12 авиационных ударов – в частности, использовал восемь БПЛА типа Shahed-136. Половина которых была сбита".

В Генштабе ВСУ отметили, что уровень ракетной угрозы на всей территории Украины остается высоким.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0dX2SbAxXZnt3fZSPXyGxe28qXWvz9sJB25o4sd5oAHsGVJWcKqcZ2St2CvzoBt5jl

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших. 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что РФ выпустила 81 ракету и восемь дронов-камикадзе Shahed. По его словам, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, угрозы, беспилотники, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, погибшие, население, российские оккупанты
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