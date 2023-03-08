Над Украиной уничтожены два беспилотника Shahed

Отмечается, что дронами оккупанты атаковали Украину с северного направления.

Всего оккупанты за последние сутки нанесли 24 авиационных и один ракетный удар, а также совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщили в Генштабе.

Контекст:

Россия с февраля 2022 года нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила 2 марта, что оккупанты меняют тактику ударов по территории Украины. Она предположила, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, оккупанты пытаются "и эффективно обезвредить нашу ПВО, и нанести результативные удары".

7 марта Гуменюк рассказала, что войска РФ начали запускать беспилотники по территории Украины с севера, чтобы рассредоточить украинскую противовоздушную оборону.

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.