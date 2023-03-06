Воздушные силы ВСУ рассказали, где сосредоточено наибольшее количество российских ЗРК

Об этом 6 марта на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Media Center Ukraine – Ukrinform, рассказал спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, любой аэродром или военный объект имеет по крайней мере "банальную противовоздушную оборону", такую как "зенитки" и, возможно, какие-то комплексы ПВО.

"Но не сомневаюсь, что больше всего охраняется их столица [Москва], больше всего охраняется бункер [президента РФ Владимира] Путина, и не один, наверное. Основная масса зенитно-ракетных систем сосредоточена все же вдоль линии боевого столкновения именно на восточном направлении, – отметил Игнат. – Безусловно, и в Беларуси есть российские ЗРК, и вдоль границы, собственно, – Брянская область та же, оккупированный Крым понятно, что тоже. Но все же линия боевого столкновения юго-восточного направления – там наибольшее насыщение этих систем – "Бук-М1/М2/М3, "Тор", "Панцирь", С-300, С-350, С-400. Эти системы наблюдаются именно на этом направлении больше всего".