В Белгородской области прогремели взрывы, власти заявили о работе ПВО

Он уточнил, что уже известно об одном пострадавшем – мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи выехала на место. Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Другие последствия на земле уточняются. Все оперативные и аварийные службы выехали на место происшествия, сообщил Гладков.

Видео, на котором слышны взрывы, опубликовал Telegram-канал "Жесть Белгород", перепостив его с закрытого канала "БелПлюс" (осторожно, нецензурная лексика).