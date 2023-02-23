Умер пилот российского Су-25, который упал на сарай с сеном в Белгородской области РФ – минобороны

В минобороны заявили, что самолет Су-25 потерпел крушение после "выполнения боевой задачи" при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области. В ведомстве утверждают, что самолет упал в "безлюдной местности" и разрушений на земле нет.
По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность, заявили в министерстве.
Telegram-канал Baza пишет, что после падения самолета пилот успел катапультироваться и его увезли в госпиталь, но вскоре он умер, получив травмы, несовместимые с жизнью.
Военный самолет упал утром в Белгородской области РФ на сарай с сеном, возник пожар. Сначала сообщалось, что пилот катапультировался.
С 24 февраля 2022 года Россия ведет полномасштабную войну против Украины, применяя в том числе тактическую и стратегическую авиацию.