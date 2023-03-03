СМИ показали, как внутри выглядит "линия обороны", которую в Белгородской области РФ строят оккупанты. Видео

"Это линия оборонительных сооружений, которая представляет собой железобетонные препятствия для прохода тяжелой техники плюс окопы, бункеры, долговременные огневые точки. Полноценная линия фронта", – говорится в сюжете.

Видео прислал телеканалу зритель, которого называют именем Михаил (изменено). Он строил "линию Вагнера" в оккупированном Луганске, а недавно его наняли в Белгородскую область возводить укрепления.

На видео мужчина показывает переходы и жилой модуль в окопах. По его словам, там должен быть генератор, но пока что его не подключили и света нет.

По его словам, в Шебекино (Белгородская область) строителям платят 3 тыс. рублей за рабочий день, в Луганске за день платили 5 тыс. рублей. "Здесь такие деньги по-другому никак не заработаешь", – говорит он.

В сюжете отмечается, что эта черта укреплений ничем не поможет от вероятных обстрелов.