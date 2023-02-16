В Белгородской области сбили ракету, находящуюся на вооружении РФ – СМИ

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил он.
Местный новостной Telegram-канал "Белгородский осведомитель" заявил, что выяснил тип сбитой ракеты. Предварительно это Х-35/Х-59, которые стоят на вооружении, в основном, воздушно-космических сил РФ.
"Дала ли она сбой или это был "дружественный огонь" – неизвестно", – отмечает канал.
Россия ночью 16 февраля совершила массированную ракетную атаку на Украину. Было выпущено 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. Часть крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.