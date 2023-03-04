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Госдума России рекомендовала бизнесу закупать ПВО

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По мнению депутата, бизнесменам нужно покупать ПВО для защиты нефтебаз, электростанций, мостов
По мнению депутата, бизнесменам нужно покупать ПВО для защиты нефтебаз, электростанций, мостов
Фото: depositphotos.com

Глава комитета российской Госдумы по обороне Андрей Картаполов 3 марта предложил российским корпорациям самим закупать системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами. Его цитирует Moscow Times.

"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", – пояснил он.

По словам Картаполова, зоны расположения российских ПВО известны и разведке НАТО, и украинским военным.

"То есть они примерно знают, где наши средства ПВО находятся, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел, не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны, вполне возможно", – отметил Картаполов.

По мнению депутата, такой вклад бизнеса в безопасность позволит защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.

Контекст:

С начала февраля, по подсчетам "Верстки", беспилотники появлялись в воздушном пространстве России как минимум восемь раз, а с декабря 2022 года количество атак достигло 30.

27 февраля дроны заметили в Белгородской области. По заявлению местных властей, БПЛА упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру.

28 февраля в Туапсе якобы в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе "Роснефти", в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом (минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО"), а в Подмосковье БПЛА упал возле станции "Газпрома". В тот же вечер местные жители слышали взрывы и видели зарево в районе аэродрома в Ейске

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что участившиеся атаки "неустановленными" объектами в РФ связаны с внутренними процессами в России. "Украина не наносит удары по территории РФ", – заявил он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Госдума, ПВО, война России против Украины
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