Госдума России рекомендовала бизнесу закупать ПВО

По мнению депутата, бизнесменам нужно покупать ПВО для защиты нефтебаз, электростанций, мостов Фото: depositphotos.com

"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", – пояснил он.

По словам Картаполова, зоны расположения российских ПВО известны и разведке НАТО, и украинским военным.

"То есть они примерно знают, где наши средства ПВО находятся, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел, не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны, вполне возможно", – отметил Картаполов.

По мнению депутата, такой вклад бизнеса в безопасность позволит защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.