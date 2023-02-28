В российском Ейске прогремели взрывы, в районе аэродрома виден "какой-то дым" – соцсети

Канал сообщил, что "бахнуло два раза", а потом написал, что в районе аэродрома виден "какой-то дым". На фото, которое опубликовал паблик, видно также зарево от пожара.
Astra добавила, что прокремлевские каналы предварительно заявляют об атаке беспилотниками по аэродрому. Местные власти заявляют, что это "учения".
В октябре в Ейске на многоэтажку упал военный самолет Су-34. Комментируя это событие, советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко рассказывал, что аэропорт в Ейске используется российским оккупантами для бомбардировок Донецкой и Запорожской областей Украины.