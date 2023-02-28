В российском Ейске прогремели взрывы, в районе аэродрома виден "какой-то дым" – соцсети

Канал сообщил, что "бахнуло два раза", а потом написал, что в районе аэродрома виден "какой-то дым". На фото, которое опубликовал паблик, видно также зарево от пожара.

Astra добавила, что прокремлевские каналы предварительно заявляют об атаке беспилотниками по аэродрому. Местные власти заявляют, что это "учения".