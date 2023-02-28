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В российском Ейске прогремели взрывы, в районе аэродрома виден "какой-то дым" – соцсети

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Прокремлевские каналы заявили об атаке беспилотниками по аэродрому
Прокремлевские каналы заявили об атаке беспилотниками по аэродрому
Фото: Новости Ейск / Telegram

Вечером 28 февраля в российском Ейске прогремели взрывы, пишет в Telegram местный паблик "Новости Ейск"

Канал сообщил, что "бахнуло два раза", а потом написал, что в районе аэродрома виден "какой-то дым". На фото, которое опубликовал паблик, видно также зарево от пожара. 

Astra добавила, что прокремлевские каналы предварительно заявляют об атаке беспилотниками по аэродрому. Местные власти заявляют, что это "учения". 

Контекст:

В октябре в Ейске на многоэтажку упал военный самолет Су-34. Комментируя это событие, советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко рассказывал, что аэропорт в Ейске используется российским оккупантами для бомбардировок Донецкой и Запорожской областей Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, пожар, взрыв, аэродром, беспилотники, соцсети
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