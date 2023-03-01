Кремль не верит, что Украина не наносит удары по территории РФ – Песков

Об этом пишет ТАСС.
Пескова попросили прокомментировать заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который сегодня в Twitter написал, что Украина не наносит удары по территории РФ, а ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Подоляк считает, что участившиеся атаки "неустановленными" объектами в РФ связаны с внутренними процессами в России.
Песков, отвечая на просьбу прокомментировать эти слова, заявил: "Мы им не верим".
С начала февраля, по подсчетам "Верстки", беспилотники появлялись в воздушном пространстве России как минимум восемь раз, а с декабря количество атак достигло 30.
27 февраля дроны заметили в Белгородской области. По заявлению местных властей, БПЛА упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру в жилом доме. 28 февраля в Туапсе якобы в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе "Роснефти", в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом (минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО"), а в Подмосковье БПЛА упал возле станции "Газпрома".