Кремль не верит, что Украина не наносит удары по территории РФ – Песков

Об этом пишет ТАСС.

Пескова попросили прокомментировать заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который сегодня в Twitter написал, что Украина не наносит удары по территории РФ, а ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Подоляк считает, что участившиеся атаки "неустановленными" объектами в РФ связаны с внутренними процессами в России.

Песков, отвечая на просьбу прокомментировать эти слова, заявил: "Мы им не верим".