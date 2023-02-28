Песков заявил, что от Макрона и Шольца в последнее время не было "инициатив" о разговорах с Путиным

По утверждениям Пескова, Путин "был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями".
"Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас. Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было. Мы слышали пять или шесть заявлений Макрона о готовности звонить Путину и разговаривать, но это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора", – сказал спикер.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Шольц периодически созванивался с президентом России. Он также неоднократно заявлял, что связь с Москвой нужно поддерживать. Шольц считает, что, несмотря на не очень обнадеживающие "перспективы успеха" разговоров с Путиным, необходимо сохранять "канал связи" с Кремлем. Россия, убежден канцлер, "должна признать, что так дальше продолжаться не может", и вывести войска.
Последний раз Шольц и Путин разговаривали 2 декабря 2022 года. Канцлер ФРГ призвал тогда главу Кремля вывести войска из Украины.
О том, что переговоры с РФ необходимо продолжать, заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, он не намерен прерывать контакты с Москвой, несмотря на критику в его адрес.
29 января 2023 года Шольц заявил, что хочет продолжать переговоры с Путиным о прекращении войны против Украины.