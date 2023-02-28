Песков заявил, что от Макрона и Шольца в последнее время не было "инициатив" о разговорах с Путиным

Шольц и Макрон в 2022 году несколько раз разговаривали с Путиным Фото: EPA

По утверждениям Пескова, Путин "был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями".

"Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас. Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было. Мы слышали пять или шесть заявлений Макрона о готовности звонить Путину и разговаривать, но это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора", – сказал спикер.