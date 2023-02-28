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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков заявил, что от Макрона и Шольца в последнее время не было "инициатив" о разговорах с Путиным

Шольц и Макрон в 2022 году несколько раз разговаривали с Путиным
Шольц и Макрон в 2022 году несколько раз разговаривали с Путиным
Фото: EPA

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью российскому изданию "Известия", которое вышло 28 февраля, что за последнее время не было "инициатив" от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по поводу разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По утверждениям Пескова, Путин "был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями".

"Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас. Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было. Мы слышали пять или шесть заявлений Макрона о готовности звонить Путину и разговаривать, но это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора", – сказал спикер.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Шольц периодически созванивался с президентом России. Он также неоднократно заявлял, что связь с Москвой нужно поддерживать. Шольц считает, что, несмотря на не очень обнадеживающие "перспективы успеха" разговоров с Путиным, необходимо сохранять "канал связи" с Кремлем. Россия, убежден канцлер, "должна признать, что так дальше продолжаться не может", и вывести войска. 

Последний раз Шольц и Путин разговаривали 2 декабря 2022 года. Канцлер ФРГ призвал тогда главу Кремля вывести войска из Украины. 

О том, что переговоры с РФ необходимо продолжать, заявлял и президент Франции Эммануэль МакронПо его словам, он не намерен прерывать контакты с Москвой, несмотря на критику в его адрес.

29 января 2023 года Шольц заявил, что хочет продолжать переговоры с Путиным о прекращении войны против Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, Германия, Франция, Кремль, Дмитрий Песков, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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