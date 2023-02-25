Зеленский в обращении к руководству Германии: В единстве мы можем завершить российскую агрессию уже в этом году

Зеленский: Никто больше не решится на агрессию против другого народа, если будет знать, что свободный мир защитит этот народ. Мы можем это обеспечить вместе с вами! Фото: president.gov.ua

Об этом он сказал в обращении к участникам мероприятия федерального президента Германии, посвященного солидарности с Украиной. На мероприятии присутствовали президент Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц. Текст опубликовал Офис президента Украины.

"Сегодня год, как все изменилось… То, к чему за десятилетие мира привык свободный мир, оказалось тем, за что нужно воевать. Не сработала дипломатия. Не сработала существующая в мире архитектура безопасности. Не сработала старая европейская надежда, что экономические связи способны удержать от движения российские танковые колонны. Но было и то, что сработало. Прежде всего, единство. Единство Украины, Германии, всего свободного мира. И решительность. Решительность в защите основ нашей с вами жизни", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинцы сражаются за элементарную безопасность, за свою свободу и жизнь. По данным Зеленского, оккупированными остаются 1877 украинских городов и сел и россияне стремятся увеличить это число "и добавить еще миллионы сломанных судеб к уже сломанным".

Он напомнил, что Мариуполь Донецкой области разрушен на 90% и остатки поврежденных домов оккупанты сносят, чтобы превратить в бетонную крошку для строительства дорог.

"Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы не дать России переработать в бетонную крошку Украину, наших соседей и всю Европу, до которой хочет дотянуться российский реваншизм. По силам ли нам победить? Да, мы способны на это. В единстве. Решительно и несгибаемо. Мы можем завершить российскую агрессию уже в этом году", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил помощь Германии в защите от российского террора и поблагодарил за поддержку, веру в Украину и украинцев. Президент подчеркнул, что Германия была с Украиной с первых минут российского вторжения и будет с ней в день победы.

"Сейчас то время, когда нашей смелостью и оружием можно вернуть мир и создать исторически важный предохранитель для любых агрессий. Никто больше не решится на агрессию против другого народа, если будет знать, что свободный мир защитит этот народ... Мы можем это обеспечить вместе с вами! Вместе со всеми, кто ценит жизнь", – резюмировал Зеленский.