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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в обращении к руководству Германии: В единстве мы можем завершить российскую агрессию уже в этом году

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Зеленский: Никто больше не решится на агрессию против другого народа, если будет знать, что свободный мир защитит этот народ. Мы можем это обеспечить вместе с вами!
Зеленский: Никто больше не решится на агрессию против другого народа, если будет знать, что свободный мир защитит этот народ. Мы можем это обеспечить вместе с вами!
Фото: president.gov.ua

Единство Украины, Германии и всего свободного мира помогут Украине победить уже в текущем году и защитить безопасность ее соседей и всей Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в обращении к участникам мероприятия федерального президента Германии, посвященного солидарности с Украиной. На мероприятии присутствовали президент Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц. Текст опубликовал Офис президента Украины.

"Сегодня год, как все изменилось… То, к чему за десятилетие мира привык свободный мир, оказалось тем, за что нужно воевать. Не сработала дипломатия. Не сработала существующая в мире архитектура безопасности. Не сработала старая европейская надежда, что экономические связи способны удержать от движения российские танковые колонны. Но было и то, что сработало. Прежде всего, единство. Единство Украины, Германии, всего свободного мира. И решительность. Решительность в защите основ нашей с вами жизни", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинцы сражаются за элементарную безопасность, за свою свободу и жизнь. По данным Зеленского, оккупированными остаются 1877 украинских городов и сел и россияне стремятся увеличить это число "и добавить еще миллионы сломанных судеб к уже сломанным".

Он напомнил, что Мариуполь Донецкой области разрушен на 90% и остатки поврежденных домов оккупанты сносят, чтобы превратить в бетонную крошку для строительства дорог.

"Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы не дать России переработать в бетонную крошку Украину, наших соседей и всю Европу, до которой хочет дотянуться российский реваншизм. По силам ли нам победить? Да, мы способны на это. В единстве. Решительно и несгибаемо. Мы можем завершить российскую агрессию уже в этом году",  подчеркнул Зеленский.

Он отметил помощь Германии в защите от российского террора и поблагодарил за поддержку, веру в Украину и украинцев. Президент подчеркнул, что Германия была с Украиной с первых минут российского вторжения и будет с ней в день победы.

"Сейчас то время, когда нашей смелостью и оружием можно вернуть мир и создать исторически важный предохранитель для любых агрессий. Никто больше не решится на агрессию против другого народа, если будет знать, что свободный мир защитит этот народ... Мы можем это обеспечить вместе с вами! Вместе со всеми, кто ценит жизнь",  резюмировал Зеленский.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepardсистему ПВОреактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.

Правительство ФРГ долго колебалось, но 5 января 2023 года приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешить другим странам их реэкспорт. 

В обращении в годовщину полномасштабного вторжения РФ Шольц пообещал, что Германия продолжит поддерживать украинцев "в той мере и так долго, как это будет необходимо", и подчеркнул, что "сделает все, чтобы не допустить эскалации войны, прямой конфронтации между Россией и НАТО".

Теги: Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, оккупация, Мариуполь, ФРГ, Владимир Зеленский, война России против Украины, Олаф Шольц
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