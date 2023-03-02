Данилов о воздушной "бавовне" в России: Не наша территория, мы не знаем, кто у них там проказничает

Данилов о россиянах: Если они считают, что будут находиться в покое, а нас будут держать в напряжении, они глубоко ошибаются Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Послушайте, идет война, откуда мы знаем, кто откуда летает? Это не наша территория, мы же не видим, кто у них там проказничает. Я могу единственное сказать: если они считают, что будут находиться в каком-то покое, а нас будут держать в напряжении, они глубоко ошибаются", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО иронично прокомментировал размещение на крышах в Москве колесной техники для систем ПВО.

"Это такой стыд был, когда они на крыши поставили все эти железки на колесах. Зачем колеса нужны на крыше? Они что там ездить собрались или что? У них просто нет другой способности защищать свои крыши на министерстве обороны и еще на каких-то постройках. Это им точно не поможет", – считает Данилов.