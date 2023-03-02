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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о воздушной "бавовне" в России: Не наша территория, мы не знаем, кто у них там проказничает

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Данилов о россиянах: Если они считают, что будут находиться в покое, а нас будут держать в напряжении, они глубоко ошибаются
Данилов о россиянах: Если они считают, что будут находиться в покое, а нас будут держать в напряжении, они глубоко ошибаются
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Украинские власти не знают причины взрывов в ряде регионов России, но советуют россиянам осознать, что у них не будет спокойной жизни, пока они не прекратят агрессию против Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом он сказал в эфире "24 канала" 1 марта.

"Послушайте, идет война, откуда мы знаем, кто откуда летает? Это не наша территория, мы же не видим, кто у них там проказничает. Я могу единственное сказать: если они считают, что будут находиться в каком-то покое, а нас будут держать в напряжении, они глубоко ошибаются", – сказал Данилов. 

Секретарь СНБО иронично прокомментировал размещение на крышах в Москве колесной техники для систем ПВО.

"Это такой стыд был, когда они на крыши поставили все эти железки на колесах. Зачем колеса нужны на крыше? Они что там ездить собрались или что? У них просто нет другой способности защищать свои крыши на министерстве обороны и еще на каких-то постройках. Это им точно не поможет", – считает Данилов.

Контекст:

С начала февраля, по подсчетам "Верстки", беспилотники появлялись в воздушном пространстве России как минимум восемь раз, а с декабря 2022 года количество атак достигло 30.

27 февраля дроны заметили в Белгородской области. По заявлению местных властей, БПЛА упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру.

28 февраля в Туапсе якобы в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе "Роснефти", в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом (минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО"), а в Подмосковье БПЛА упал возле станции "Газпрома". В то же вечер местные жители слышали взрывы и видели зарево в районе аэродрома в Ейске

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что участившиеся атаки "неустановленными" объектами в РФ связаны с внутренними процессами в России. "Украина не наносит удары по территории РФ", – заявил он

Теги: Россия, СНБО, ПВО, воздушное пространство, беспилотники, война России против Украины, взрывы, Алексей Данилов
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