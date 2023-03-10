ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Накрыл собой сына". В бою под Бахмутом погибли отец и сын, бойцы киевской теробороны Олег и Никита Хомюки

Прощаются с погибшими под Бахмутом отцом и сыном сегодня в Киеве
Прощаются с погибшими под Бахмутом отцом и сыном сегодня в Киеве
Фото: 241 бригада територіальної оборони міста Києва / Facebook

В боях за Бахмут Донецкой области погибли военнослужащие 206-го батальона 241-й бригады территориальной обороны ВСУ, отец и сын Олег и Никита Хомюки.

Об этом проинформировала в Facebook пресс-служба батальона. 

"Они присоединились к сопротивлению в начале агрессии. Когда враг пытался пробиться в Киев, отец с сыном без колебаний ушли защищать родной город. Потом была Херсонская область, с ее выжженными степями и такими же жестокими вражескими обстрелами, и неприветливая Харьковская область. Хома с сыном Туристом достойно бок о бок прошли боевой путь, который преодолел наш батальон, и навсегда останутся в памяти побратимов болезненным воспоминанием утраты. Отомстим!" – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/206.battalion/posts/pfbid0DnsPJbBZ2EUp7HJKBQDmna4Pt9pzKSnVF2VvaWj7uhTZDXubzzfB11NJwrBhnnLZl

Пресс-служба бригады подчеркнула, что отец и сын Хомюки погибли геройски, на боевых позициях. Бывший заместитель мэра Ирпеня, офицер ВСУ Дмитрий Христюк рассказал, что воевал с ними с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

"Олег Хома и Никита Турист или, как мы его дружески звали – младший Хома. Вся мужская часть семьи ушла на фронт с первых дней. Мы вместе воевали еще со времен оккупации Киевской области… Дальше был совместный Херсонский фронт. Они погибли под Бахмутом. Отец накрыл собой сына, но снаряд разорвался у их голов. Погибли оба. Вместе. Как и шли вместе по тропам этой войны… Отец и сын – плечом к плечу. Невероятные ребята, которые хотели развиваться, бороться, побеждать и жить… Тяжело осознать, как много настоящих мы теряем…" – отметил он. 

https://www.facebook.com/khrystyuk.dmytro/posts/pfbid0BF7ENP2UwMt98SbZZcRK6jkxrofgE9Y6mRcVrbNLKSAhJTY983fmsCQkoNA7dApNl

В бригаде добавили, что прощание с отцом и сыном Хомюками пройдет сегодня в Киеве, гражданская панихида начинается в 11.00 на Майдане Незалежности. Похоронят воинов на Лесном кладбище. 

https://www.facebook.com/241obrtro/posts/pfbid0M9migpSa1yiYSTYmtQ4Au9v1Ct9fJERiBRsSiaFMXJzjyL8YxKzwwi49ZRSLzRH8l

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Киевская область, похороны, Ирпень, территориальная оборона, война России против Украины, Бахмут, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мишина показала живот на нескольких снимках
Мишина показала живот на нескольких снимках
"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта
"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта
Поцелуй перед камерами. 74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Фото
Поцелуй перед камерами. 74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Два вікна". The Hardkiss перепели хит Гайтаны. Аудио
  "Два вікна". The Hardkiss перепели хит Гайтаны. Аудио
Бех-Романчук снялась в вышиванке. Фото
Бех-Романчук снялась в вышиванке. Фото
Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото
Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото
Галина ГРИШИНА
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео
Галина ГРИШИНА
Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов
Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов
Галина ГРИШИНА
  Чичваркин: Иду гулять с собакой и мне говорят: "Классный хэллоуиновский костюм". Да я так просто каждый день хожу
  Чичваркин: Иду гулять с собакой – и мне говорят: "Классный хэллоуиновский костюм". Да я так просто каждый день хожу G
Дмитрий ГОРДОН
  Рыба с лимонно-чесночным соусом. Простой рецепт приготовления в духовке
  Рыба с лимонно-чесночным соусом. Простой рецепт приготовления в духовке
Галина ГРИШИНА
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге
Галина ГРИШИНА
"Теперь каждое движение болезненно". 49-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко призналась, что испытывает постоянную боль в мышцах
"Теперь каждое движение болезненно". 49-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко призналась, что испытывает постоянную боль в мышцах
Галина ГРИШИНА
  "Ты можешь изменить форму своих рук". Анита Луценко показала шесть упражнений для бицепса и трицепса. Видео
  "Ты можешь изменить форму своих рук". Анита Луценко показала шесть упражнений для бицепса и трицепса. Видео
Галина ГРИШИНА
Арестович сфотографировался с младенцем на руках и рассказал, чей это ребенок
Арестович сфотографировался с младенцем на руках и рассказал, чей это ребенок
Галина ГРИШИНА
Названы ведущие трансляции церемонии вручения премии "Оскар 2023" на канале "Суспільне Культура"
Названы ведущие трансляции церемонии вручения премии "Оскар 2023" на канале "Суспільне Культура"
Галина ГРИШИНА
82-летний Кавалли в шестой раз стал отцом
82-летний Кавалли в шестой раз стал отцом
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам (148393)
2
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта (70909)
3
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после (56570)
4
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ (51039)
5
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения (48303)
6
Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется (41611) G
7
"Скоро бассейн откроем". Осадчая показала, как выглядит ее с Горбуновым дом. Фото (27557)
8
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло (24879)
 
 
 
 