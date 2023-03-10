"Накрыл собой сына". В бою под Бахмутом погибли отец и сын, бойцы киевской теробороны Олег и Никита Хомюки

Прощаются с погибшими под Бахмутом отцом и сыном сегодня в Киеве Фото: 241 бригада територіальної оборони міста Києва / Facebook

Об этом проинформировала в Facebook пресс-служба батальона.

"Они присоединились к сопротивлению в начале агрессии. Когда враг пытался пробиться в Киев, отец с сыном без колебаний ушли защищать родной город. Потом была Херсонская область, с ее выжженными степями и такими же жестокими вражескими обстрелами, и неприветливая Харьковская область. Хома с сыном Туристом достойно бок о бок прошли боевой путь, который преодолел наш батальон, и навсегда останутся в памяти побратимов болезненным воспоминанием утраты. Отомстим!" – говорится в сообщении.

Пресс-служба бригады подчеркнула, что отец и сын Хомюки погибли геройски, на боевых позициях. Бывший заместитель мэра Ирпеня, офицер ВСУ Дмитрий Христюк рассказал, что воевал с ними с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Олег Хома и Никита Турист или, как мы его дружески звали – младший Хома. Вся мужская часть семьи ушла на фронт с первых дней. Мы вместе воевали еще со времен оккупации Киевской области… Дальше был совместный Херсонский фронт. Они погибли под Бахмутом. Отец накрыл собой сына, но снаряд разорвался у их голов. Погибли оба. Вместе. Как и шли вместе по тропам этой войны… Отец и сын – плечом к плечу. Невероятные ребята, которые хотели развиваться, бороться, побеждать и жить… Тяжело осознать, как много настоящих мы теряем…" – отметил он.

В бригаде добавили, что прощание с отцом и сыном Хомюками пройдет сегодня в Киеве, гражданская панихида начинается в 11.00 на Майдане Незалежности. Похоронят воинов на Лесном кладбище.