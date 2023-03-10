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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек – Зеленский

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Президент выразил соболезнования семьям погибших
Президент выразил соболезнования семьям погибших
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Серия ракетных ударов по украинским городам утром 9 марта унесла жизни шести человек. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении к украинцам, опубликованном в YouTube.

По его словам, очередная попытка страны-террориста воевать против цивилизованности привела не только к временным отключениям электричества, тепла, воды в некоторых регионах, но и к человеческим жертвам.

"Российские ракеты сегодня унесли жизни шести украинцев. Мои соболезнования семьям", – сказал Зеленский.

Он проинформировал, что восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Самое сложное – Харьков, Житомирщина. Непросто в Одессе, Днепропетровской области, Киеве, Запорожье. Ремонтные бригады, энергетики, местные власти, центральные власти – все будут работать столько, сколько нужно, чтобы возобновить подачу энергии городам и районам, где сейчас проблемы. Я благодарю всех, кто работает ради этого", – добавил глава государства.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования. Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.

Теги: армия РФ, жертвы, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, погибшие, обращение, российские оккупанты
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