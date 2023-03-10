В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек – Зеленский

По его словам, очередная попытка страны-террориста воевать против цивилизованности привела не только к временным отключениям электричества, тепла, воды в некоторых регионах, но и к человеческим жертвам.

"Российские ракеты сегодня унесли жизни шести украинцев. Мои соболезнования семьям", – сказал Зеленский.

Он проинформировал, что восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Самое сложное – Харьков, Житомирщина. Непросто в Одессе, Днепропетровской области, Киеве, Запорожье. Ремонтные бригады, энергетики, местные власти, центральные власти – все будут работать столько, сколько нужно, чтобы возобновить подачу энергии городам и районам, где сейчас проблемы. Я благодарю всех, кто работает ради этого", – добавил глава государства.