В Донецкой области из-за российских обстрелов за сутки погибли два человека, ранены четыре – ОВА

"На волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. Информация о пострадавших не поступала", – говорится в сообщении.

На горловском направлении один человек ранен в Бахмуте, известно о по меньшей мере трех поврежденных домах. Город фактически разрушен до основания, отметил Кириленко.

В Часовом Яру есть попадание по территории предприятия и в жилой квартал – поврежден дом, без жертв. Зафиксированы обстрелы в окрестностях Соледарской и Торецкой общин.

На лисичанском направлении повреждено четыре дома в Переездном и три в Звановке. Зафиксировано девять прилетов по Торскому и Заречному.

По данным главы ОВА, за сутки 8 марта россияне убили двух человек в Донецкой области – в Авдеевке и Бахмуте. Ранены еще четверо – трое в Авдеевке и один человек в Бахмуте.

Накануне россияне обстреляли здание заводоуправления Авдеевского коксохимического завода. Из-под завалов извлекли четырех пострадавших. Один из них, 35-летний сотрудник завода, ночью скончался в больнице, сообщил бывший директор завода, внефракционный нардеп Муса Магомедов.