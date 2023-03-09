В Донецкой области из-за российских обстрелов за сутки погибли два человека, ранены четыре – ОВА

"На волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. Информация о пострадавших не поступала", – говорится в сообщении.
На горловском направлении один человек ранен в Бахмуте, известно о по меньшей мере трех поврежденных домах. Город фактически разрушен до основания, отметил Кириленко.
В Часовом Яру есть попадание по территории предприятия и в жилой квартал – поврежден дом, без жертв. Зафиксированы обстрелы в окрестностях Соледарской и Торецкой общин.
На лисичанском направлении повреждено четыре дома в Переездном и три в Звановке. Зафиксировано девять прилетов по Торскому и Заречному.
По данным главы ОВА, за сутки 8 марта россияне убили двух человек в Донецкой области – в Авдеевке и Бахмуте. Ранены еще четверо – трое в Авдеевке и один человек в Бахмуте.
Накануне россияне обстреляли здание заводоуправления Авдеевского коксохимического завода. Из-под завалов извлекли четырех пострадавших. Один из них, 35-летний сотрудник завода, ночью скончался в больнице, сообщил бывший директор завода, внефракционный нардеп Муса Магомедов.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте достигла "крайнего уровня напряжения", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 6 марта 2023 года.