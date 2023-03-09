На Западе считают, что ВСУ могут оборонять Бахмут еще месяц либо уйти "в течение недели" – CNN

Западные официальные лица заявили, что Украина уступила россиянам часть территории Бахмута и украинские силы обороны "окружены с трех сторон", так как предпочли "обменять это пространство на время".
Они признали, что Россия "заняла территорию", но уточнили, что указанная территория является открытой местностью" – она не была застроенной территорией и там не было украинских оборонительных рубежей.
Официальные лица также заявили, что Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения ни для России, ни для Украины, но декабрьская поездка президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут "политизировала ситуацию".
Обсуждая сроки, они сказали, что Украина все еще может как ввести дополнительные войска в Бахмут, так и вывести их из него. Оборона города, отметили чиновники, "вполне" может продлиться еще месяц либо украинцы могут "принять решение уйти в течение недели".
По мнению источников CNN, ВСУ могли бы отойти для подготовки оборонительных рубежей, которые у них есть к западу от Бахмута.
Официальные лица добавили, что украинские войска ранее демонстрировали умение организованно отступать, "когда они чувствуют, что это необходимо".
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главком ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, делая подобные заявления, вероятно, не берут в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.