На Западе считают, что ВСУ могут оборонять Бахмут еще месяц либо уйти "в течение недели" – CNN

Западные официальные лица заявили, что Украина уступила россиянам часть территории Бахмута и украинские силы обороны "окружены с трех сторон", так как предпочли "обменять это пространство на время".

Они признали, что Россия "заняла территорию", но уточнили, что указанная территория является открытой местностью" – она не была застроенной территорией и там не было украинских оборонительных рубежей.

Официальные лица также заявили, что Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения ни для России, ни для Украины, но декабрьская поездка президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут "политизировала ситуацию".

Обсуждая сроки, они сказали, что Украина все еще может как ввести дополнительные войска в Бахмут, так и вывести их из него. Оборона города, отметили чиновники, "вполне" может продлиться еще месяц либо украинцы могут "принять решение уйти в течение недели".

По мнению источников CNN, ВСУ могли бы отойти для подготовки оборонительных рубежей, которые у них есть к западу от Бахмута.

Официальные лица добавили, что украинские войска ранее демонстрировали умение организованно отступать, "когда они чувствуют, что это необходимо".