Россияне обстреляли Авдеевский коксохим, есть раненые – нардеп

"В честь 8 марта "мышибратья" повоевали с домами заводоуправления АКХЗ, завалили большую часть здания. Удалось откопать всех четверых пострадавших, один из них тяжелый, везут в больницу", – написал он.

Депутат подчеркнул, что на АКХЗ находились только гражданские.

"На заводе – только гражданские. Но "освободителей" это не волнует, наоборот, успешно они воюют только с женщинами и детьми", – написал Магомедов.

Он также опубликовал сегодняшнее видео здания заводоуправления, на котором видно, что взрывом разрушены первые два этажа.

Авдеевский коксохим попал под сильный обстрел второй раз за последние две недели. 25 февраля был авианалет на предприятие, в результате которого получил ранение один из сотрудников завода, сообщал Магомедов.