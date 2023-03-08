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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Авдеевский коксохим, есть раненые – нардеп

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Здание заводоуправления АКХЗ сильно повреждено, четыре человека ранены
Здание заводоуправления АКХЗ сильно повреждено, четыре человека ранены
Скриншот: Муса Магомедов / Telegram

В результате российских обстрелов утром 8 марта в Авдеевке Донецкой области разрушено здание заводоуправления коксохимического завода. Об этом сообщил в Telegram внефракционный народный депутат, бывший гендиректор предприятия Муса Магомедов.

"В честь 8 марта "мышибратья" повоевали с домами заводоуправления АКХЗ, завалили большую часть здания. Удалось откопать всех четверых пострадавших, один из них тяжелый, везут в больницу", – написал он.

Депутат подчеркнул, что на АКХЗ находились только гражданские.

"На заводе – только гражданские. Но "освободителей" это не волнует, наоборот, успешно они воюют только с женщинами и детьми", – написал Магомедов.

Он также опубликовал сегодняшнее видео здания заводоуправления, на котором видно, что взрывом разрушены первые два этажа.

Авдеевский коксохим попал под сильный обстрел второй раз за последние две недели. 25 февраля был авианалет на предприятие, в результате которого получил ранение один из сотрудников завода, сообщал Магомедов. 

Контекст:

До войны АКХЗ был крупнейшим в Украине и Европе коксохимическим предприятием. Предприятие занимало территорию свыше 340 га, там работали более 4 тыс. человек. В августе 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко сообщал, что завод вышел на довоенные мощности

Весной 2022 года россияне активно обстреливали завод. В начале мая оккупанты обстреляли остановку транспорта возле Авдеевского коксохима, в результате чего погибли 10 рабочих и еще 20 получили тяжелые ранения, сообщала группа "Метинвест". После этого в "Метинвесте" объявила, что идет процесс консервации предприятия. 

Сейчас Авдеевка – одна из самых горячих точек фронта. Генштаб ВСУ и местные власти ежедневно сообщают о попытках ее штурма и обстрелах оккупантами.

Теги: Авдеевка, Авдеевский коксохим, обстрелы, Муса Магомедов, война России против Украины, пострадавшие, ранение
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