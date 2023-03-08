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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Впервые с начала вторжения РФ. В Донецкой области за сутки не пострадал ни один гражданский – глава ОВА

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Ситуация в Донецкой области остается напряженной, отметил глава ОВА
Ситуация в Донецкой области остается напряженной, отметил глава ОВА
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки, 7 марта, ни один мирный житель не погиб и не был ранен на территории Донецкой области в результате боевых действий. Об этом сообщил в Telegram утром 8 марта глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Предыдущие сутки стали первыми с 24 февраля 2022 года, когда в Донецкой области не пострадал ни один гражданский. Но ситуация остается напряженной", – написал Кириленко. 

Так, на донецком направлении россияне ночью нанесли ракетный удар по селу Мемрик. Повреждены три дома. Утром дважды под обстрел попала Авдеевка: снаряды попали на территорию трех улиц и рядом с Авдеевским коксохимическим заводом. Вновь под огнем оказались Красногоровка, Каменка, Курахово и Кураховка.

На горловском направлении россияне интенсивно обстреливали Константиновку. Всего в результате пяти обстрелов повреждены 18 домов и школа. Захватчики вели огонь по территории Часовоярской и Торецкой общин. В Соледарской общине повреждено пять домов в Васюковке и четыре – в Федоровке.

На лисичанском направлении зафиксировано 10 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской общины.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте достигла "крайнего уровня напряжения", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 6 марта 2023 года.

Теги: Донецкая область, Константиновка, раненые, Авдеевка, Авдеевский коксохим, Курахово, жертвы, обстрелы, война России против Украины, разрушения, Павел Кириленко
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