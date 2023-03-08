Впервые с начала вторжения РФ. В Донецкой области за сутки не пострадал ни один гражданский – глава ОВА

"Предыдущие сутки стали первыми с 24 февраля 2022 года, когда в Донецкой области не пострадал ни один гражданский. Но ситуация остается напряженной", – написал Кириленко.
Так, на донецком направлении россияне ночью нанесли ракетный удар по селу Мемрик. Повреждены три дома. Утром дважды под обстрел попала Авдеевка: снаряды попали на территорию трех улиц и рядом с Авдеевским коксохимическим заводом. Вновь под огнем оказались Красногоровка, Каменка, Курахово и Кураховка.
На горловском направлении россияне интенсивно обстреливали Константиновку. Всего в результате пяти обстрелов повреждены 18 домов и школа. Захватчики вели огонь по территории Часовоярской и Торецкой общин. В Соледарской общине повреждено пять домов в Васюковке и четыре – в Федоровке.
На лисичанском направлении зафиксировано 10 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской общины.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте достигла "крайнего уровня напряжения", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 6 марта 2023 года.