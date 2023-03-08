Впервые с начала вторжения РФ. В Донецкой области за сутки не пострадал ни один гражданский – глава ОВА

"Предыдущие сутки стали первыми с 24 февраля 2022 года, когда в Донецкой области не пострадал ни один гражданский. Но ситуация остается напряженной", – написал Кириленко.

Так, на донецком направлении россияне ночью нанесли ракетный удар по селу Мемрик. Повреждены три дома. Утром дважды под обстрел попала Авдеевка: снаряды попали на территорию трех улиц и рядом с Авдеевским коксохимическим заводом. Вновь под огнем оказались Красногоровка, Каменка, Курахово и Кураховка.

На горловском направлении россияне интенсивно обстреливали Константиновку. Всего в результате пяти обстрелов повреждены 18 домов и школа. Захватчики вели огонь по территории Часовоярской и Торецкой общин. В Соледарской общине повреждено пять домов в Васюковке и четыре – в Федоровке.

На лисичанском направлении зафиксировано 10 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской общины.