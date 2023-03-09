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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Расстрел военного оккупантами. Имя убитого украинца пока окончательно не установили – Ермак

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Ермак сказал, что когда станет известно имя убитого, его озвучит глава СБУ или генпрокурор Украины
Ермак сказал, что когда станет известно имя убитого, его озвучит глава СБУ или генпрокурор Украины
Фото: president.gov.ua

Имя украинского военнослужащего, которого российские оккупанты расстреляли и сняли это на видео, пока окончательно не установлено.

Об этом во время общения с журналистами 9 марта заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "РБК-Украина"

"Сейчас происходят экспертизы для того, чтобы имя расстрелянного военного было окончательно верифицировано. Когда это произойдет, с окончательной соответствующей информацией выйдет генпрокурор или глава СБУ", – сказал Ермак.

Контекст:

6 марта в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине". По факту расстрела украинского военнопленного открыто уголовное производство, в военной разведке Украины заявили, что причастных к расстрелу уже ищут

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц военнослужащего, а украинцы после того, как стало известно о расстреле защитника, массово публиковали в соцсетях ответ на его последние слова – "Героям слава".

Где и когда снято видео, на момент публикации видео известно не было. Опубликованные кадры – не очень хорошего качества.

Командование 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского предполагало, что на видео может быть запечатлен их боец Тимофей Шадура, который пропал без вести 3 февраля в ходе боевых действий в районе Бахмута Донецкой области.

Военнослужащие 163-го батальона 119-й бригады Сил территориальной обороны узнали в убитом другого украинца – своего сослуживца Александра Мациевского. Об этом заявила пресс-служба бригады, также в мужчине на видео Мациевского узнали его родственники.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: казнь, война России против Украины, погибшие, Андрей Ермак, Офис генпрокурора
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