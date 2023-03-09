Расстрел военного оккупантами. Имя убитого украинца пока окончательно не установили – Ермак

Об этом во время общения с журналистами 9 марта заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "РБК-Украина".

"Сейчас происходят экспертизы для того, чтобы имя расстрелянного военного было окончательно верифицировано. Когда это произойдет, с окончательной соответствующей информацией выйдет генпрокурор или глава СБУ", – сказал Ермак.

Контекст:

6 марта в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине". По факту расстрела украинского военнопленного открыто уголовное производство, в военной разведке Украины заявили, что причастных к расстрелу уже ищут.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц военнослужащего, а украинцы после того, как стало известно о расстреле защитника, массово публиковали в соцсетях ответ на его последние слова – "Героям слава".

Где и когда снято видео, на момент публикации видео известно не было. Опубликованные кадры – не очень хорошего качества.

Командование 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского предполагало, что на видео может быть запечатлен их боец Тимофей Шадура, который пропал без вести 3 февраля в ходе боевых действий в районе Бахмута Донецкой области.

Военнослужащие 163-го батальона 119-й бригады Сил территориальной обороны узнали в убитом другого украинца – своего сослуживца Александра Мациевского. Об этом заявила пресс-служба бригады, также в мужчине на видео Мациевского узнали его родственники.