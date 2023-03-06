ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россияне думали, что убили солдата. Но они породили Символ, который не умрет". После видео с убийством украинского военнопленного за слова "Слава Украине" украинцы начали флешмоб

Казненный россиянами безоружный украинский военнопленный стал символом борьбы с оккупантами
Казненный россиянами безоружный украинский военнопленный стал символом борьбы с оккупантами
Скриншот: Sternenko / Twitter

После того, как в сети 6 марта было обнародовано видео казни украинского военнопленного, которого российские оккупанты расстреляли после произнесенных им слов "Слава Украине!", украинцы массово публикуют в соцсетях лозунги: "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Издание "РИА-Мелитополь" в Telegram утверждает, что расстрелянный оккупантами украинский герой – военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени Черных Запорожцев с позывным "Магнит".

"Храбро воевал. В одном из сражений в августе оборонял позицию во время наступления. Подбил два вражеских танка", – сказано в сообщении.

"РИА-Мелитополь" не указывает, откуда изданию стала известна личность погибшего. В соцсетях 72 ОМБр нет данных о принадлежности расстрелянного оккупантами бойца к этому подразделению, бригада в Telegram присоединилась к флешмобу, опубликовав лозунг: "Героям слава!"

Президент Украины Владимир Зеленский также опубликовал в Telegram пост в память о расстрелянном украинском бойце. "Герою слава! Героям слава! Слава Украине!" – написал глава государства.

Пост с лозунгом: "Слава Украине! Героям слава!" на английском языке обнародовало в Telegram Министерство обороны Украины.

Главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман в Facebook в память о погибшем написала: "Герою слава!"

https://www.facebook.com/alesia.batsman/posts/pfbid04bvS3PssP4Foe55PX7HVvhNqRidgS5FXCGqVbdm84cdHFHpGuWkZLsiaj6DfTgCAl

Украинский художник Никита Титов в Facebook опубликовал посвященную расстрелянному военнопленному арт-работу, где силуэт погибшего героя проступает в надписи: "Героям слава!"

https://www.facebook.com/nikitavltitov/posts/pfbid02saVenL76umzAHZstTciaEN9ipaRPyLDxMsXV7AkWQ3iwcKkSxnSM5L9B39aq2SCZl

Мэр Днепра Борис Филатов в Facebook выложил портрет казненного оккупантами украинского защитника, стилизованный под икону.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nqqEVqr5Vkg7yWKS9tZjGjzp2imaRem7svTNnuY8QgdYcCc5T83JXpBV9P1fGp2Dl&id=100002157183088

Мэр Львова Андрей Садовый также присоединился к флешмобу.

Лозунг "Слава Украине!" запостил в Twitter известный украинский блогер и инфлюэнсер Игорь Лаченков.

Общественный активист Сергей Стерненко выражает надежду, что Украина удостоит погибшего героя наградой.

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Telegram подчеркнула, что украинцы не имеют права забыть погибшего героя.

"Каждый день мы повторяем: "Слава Украине!" Вкладывая в эти слова любовь, гордость, уважение, боль. Украинское приветствие знают во всем мире и произносят эти слова в поддержку украинской несокрушимости, поразившей всех. За минуту до смерти, с презрением к врагу, с такой жертвенностью и силой, этот Воин произносит "Слава Украине!", что перехватывает дыхание – от уважения, боли, ненависти к врагу. Как высока цена нашего права иметь государство. Не вправе забыть", – написала она.

Украинский журналист, главный редактор издания "Новинарня" Дмитрий Лиховой написал в Facebook о том, что захватчики, расстреляв украинского защитника, одновременно даровали ему бессмертие. 

"Россияне думали, что убили солдата. Но они породили Символ, который не умрет, потому что будет жить в памяти вечно, и будет давать украинцам новую силу и повод для уничтожения новых сотен тысяч оккупантов", – убежден он.

https://www.facebook.com/dmytro.lykhoviy/posts/pfbid02RtYMBLFsAZCPH8YCUKqB63cgNM1C52Bfi4UoBkoVpwGLsNy7J4Q2HdLszuAhnhDDl

Экс-советник Офиса президента, украинский блогер Алексей Арестович в Facebook сравнил погибшего героя с героем актера Леонида Быкова из советского фильма о Второй Мировой войне "В бой идут одни старики".

"Специально для россиян. Слева – украинский актер Леонид Быков, ставший кино-символом сопротивления немецким фашистам. Справа – украинский солдат, ставший реальным символом сопротивления фашистам российским. Оба теперь – памятники всем, стоявшим насмерть во имя жизни. Ваши деды плюнули бы вам в лицо", – обратился к оккупантам Арестович.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0tyK1XXWVLc3uvpVUoxFXQxhh7YodBt1grC3KgHyYeFd6aXxaEzmqyLWbNRmtmDcPl

Волонтер, офицер ВСУ Мирослав Гай пишет в Facebook о том, что снятое самими российскими оккупантами видео расстрела, вероятно, станет символом начала нового этапа политической реальности.

"В начале видео четко слышно: "Снимаю его", что говорит о спланированном убийстве пленника, которое стремились снять и которое было "испорчено" для оккупантов мужественным поведением украинского героя и его последними словами перед лицом смерти. Это видео станет или уже стало вирусным и будет иметь эффект взрыва. Его увидят в каждой стране мира. Возможно оно будет символизировать новый этап политической реальности, потому что его появление делает невозможным саму попытку навязать дискуссию о прекращении огня или перемирии, о котором так часто говорят лоббисты Кремля на Западе. Теперь, в ближайшее время, каждому будет говорить о необходимости диалога, хороших русских, или что-то подобное - будут тыкать в лицо это видео. Сами того не желая, московиты ухудшили свое положение в сторону тотального поражения и ликвидации РФ как государства", – убежден он.

https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/pfbid02fxZQvuGynR2N8XLM9uUVfYqNA4rrKqF86F2LBzbDW4hDPGvNqSd4jTQvkztioV4Bl

Журналист, блогер, сапер ВСУ, сооснователь политического движения "Демократична Сокира" Юрий Гудименко написалв Facebook: "Я не знаю, какие подобрать слова, кроме тех, что когда-то сказал один мой друг. Все умрут. Не все живут".

https://www.facebook.com/hudymenko/posts/pfbid0zH4kGeMPV52JfX2Dji6REcNZuTJYEMd7rJgvhQzRV8Sp5GU2cfGGiT5RGcdVPXjAl

Блогер Сергей Марченко в Facebook пообещал помнить расстрелянного украинского защитника всю жизнь.

"Так побеждают смерть. Я запомню тебя на всю жизнь, братик. Твое "Слава Украине" в неглубокой могиле, которую ты вырыл сам. И отчаяние оккупанта, стреляющего в тебя, понимая, что даже мертвым ты его побеждаешь. Не забудьте этого бойца, друзья. Пока помним, он живет. Земля пухом, братик. Отомстим", – написал он.

https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua/posts/pfbid02k7uwVZboe3r4b9rGzuiRS1MTUAWijU1xJ68EnCNYhSuQ5AoWTNrw57GS7f2LBr9zl

Инвестиционный банкир Сергей Фурса поделился в Facebook, что теперь понимает, что такое настоящее достоинство.

"Я думал, такое бывает только в кино, что человек не может так спокойно и достойно смотреть в лицо смерти.. знать, что твой последний момент пришел и принять решение уйти достойно. Уйти на собственных условиях, которые ты сам выбрал… Сделать не спеша последнюю затяжку, произнести лозунг и умереть. Я думал, что так умирают только герои в кинематографе. Теперь я знаю, что такое достоинство. Настоящее достоинство настоящего украинского героя", – написал он.

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/pfbid0nKUMWjfqFPsaYgZVYKENAWZrfqyjuXXFPusxZaERvqZfZFXYvHugMANA9acBXmK1l

Контекст:

В сети 6 марта распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на данный момент неизвестно. Издание "ГОРДОН" по этическим соображениям не публикует это видео.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя кадры расстрела украинского защитника, заявил, что это и другие военные преступления российских оккупантов не останутся безнаказанными.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного захватчиками – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".

Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного, проинформировал генпрокурор Украины Андрей Костин.

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