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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Даже у войны есть законы". В Украине начали расследование по факту расстрела украинского военнопленного

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Все причастные к расстрелу украинского военнопленного будут отвечать перед законом, заверил Костин
Все причастные к расстрелу украинского военнопленного будут отвечать перед законом, заверил Костин
Фото: Андрій Костін / Facebook

Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного.

Об этом 6 марта в Facebook проинформировал генпрокурор Украины Андрей Костин.

Он отметил, что процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса генпрокурора.

"Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество… Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", – написал Костин.

https://www.facebook.com/AndriyKostinUa/posts/pfbid0FpbWntb6c13EicZxVzLnd8niBStD79qJC2Y49C4Zv8BMeZvKA51w7q23yAhptDcDl

Контекст:

В сети 6 марта распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами. Они открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда снято видео, на данный момент неизвестно.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя кадры расстрела украинского защитника, заявил, что это и другие военные преступления российских оккупантов не останутся безнаказанными.

Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – нарушение Женевских конвенций, отметил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Теги: Россия, СБУ, Украина, пленные, расследование, преступление, война России против Украины, Андрей Костин, уголовное производство, Офис генпрокурора, прокурор, российские оккупанты
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