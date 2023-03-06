"Даже у войны есть законы". В Украине начали расследование по факту расстрела украинского военнопленного

Об этом 6 марта в Facebook проинформировал генпрокурор Украины Андрей Костин.

Он отметил, что процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса генпрокурора.

"Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество… Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", – написал Костин.

Контекст:

В сети 6 марта распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами. Они открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда снято видео, на данный момент неизвестно.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя кадры расстрела украинского защитника, заявил, что это и другие военные преступления российских оккупантов не останутся безнаказанными.

Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – нарушение Женевских конвенций, отметил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.