Лубинец: Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – нарушение Женевских конвенций. Это проявление низости и подлости

"Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – это нарушение Женевских конвенций. Это проявление низости и подлости. Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают почет, уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают", – написал омбудсмен.

Он добавил, что цель Украины, как и всего демократического мира, – привлечение Российской Федерации к ответственности.

"Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. Отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России", – подытожил Лубинец.

В сети 6 марта распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на данный момент неизвестно. Издание "ГОРДОН" по этическим соображениям не публикует это видео.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя кадры расстрела украинского защитника, заявил, что это и другие военные преступления российских оккупантов не останутся безнаказанными.