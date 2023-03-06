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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лубинец: Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – нарушение Женевских конвенций. Это проявление низости и подлости

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Лубинец отправил видео с расстрелом украинского военнопленного коллегам-омбудсменам стран партнеров Украины
Лубинец отправил видео с расстрелом украинского военнопленного коллегам-омбудсменам стран – партнеров Украины
Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление. Об этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 6 марта в Telegram, комментируя попавшие в сеть кадры казни российскими оккупантами украинского защитника.

"Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – это нарушение Женевских конвенций. Это проявление низости и подлости. Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают почет, уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают", – написал омбудсмен.

Он добавил, что цель Украины, как и всего демократического мира, – привлечение Российской Федерации к ответственности.

"Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. Отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России", – подытожил Лубинец.

В сети 6 марта распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на данный момент неизвестно. Издание "ГОРДОН" по этическим соображениям не публикует это видео.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя кадры расстрела украинского защитника, заявил, что это и другие военные преступления российских оккупантов не останутся безнаказанными.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев. 

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

Теги: Россия, Украина, убийство, права человека, оккупация, плен, пленные, преступление, страна-агрессор, российская агрессия, Дмитрий Лубинец, Андрей Ермак, военное преступление
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