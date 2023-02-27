Вторжение России в Украину спровоцировало самые массовые на сегодня нарушения прав человека – Генсек ООН

Reuters транслирует мероприятие в YouТube.

По словам Гутерриша, развязанная РФ война в Украине вызвала рекордные массовые смерти и разрушения. Также ООН фиксирует огромное число беженцев и перемещенных лиц, в том числе – недобровольно.

"Управление Верховного комиссара по правам человека задокументировало десятки случаев сексуального насилия в отношении мужчин, женщин и девочек в условиях конфликта", – сказал он.

Генсек ООН призвал международные правительства "уважать и оживить" декларацию, которой, по его словам, часто "неправомерно пользуются и злоупотребляют".

"Сегодняшнее публичное игнорирование прав человека в частном порядке является тревожным сигналом. В ХХ веке наблюдался поразительный прогресс в области прав человека и человеческого развития. Вместо того, чтобы продолжать этот прогресс, мы пошли вспять", – добавил он.



