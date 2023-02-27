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Вторжение России в Украину спровоцировало самые массовые на сегодня нарушения прав человека – Генсек ООН

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Генсек ООН призвал международные правительства "уважать и оживить" Всемирную декларацию о правах человека
Генсек ООН призвал международные правительства "уважать и оживить" Всемирную декларацию о правах человека
Фото: ЕРА

Вторжение России в Украину спровоцировало самые массовые на сегодня нарушения прав человека. Об этом генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил 27 февраля на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве (Швейцария), посвященном 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

Reuters транслирует мероприятие в YouТube.

По словам Гутерриша, развязанная РФ война в Украине вызвала рекордные массовые смерти и разрушения. Также ООН фиксирует огромное число беженцев и перемещенных лиц, в том числе – недобровольно.

"Управление Верховного комиссара по правам человека задокументировало десятки случаев сексуального насилия в отношении мужчин, женщин и девочек в условиях конфликта", – сказал он.

Генсек ООН призвал международные правительства "уважать и оживить" декларацию, которой, по его словам, часто "неправомерно пользуются и злоупотребляют".

"Сегодняшнее публичное игнорирование прав человека в частном порядке является тревожным сигналом. В ХХ веке наблюдался поразительный прогресс в области прав человека и человеческого развития. Вместо того, чтобы продолжать этот прогресс, мы пошли вспять", – добавил он.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По состоянию на 27 февраля Офис генерального прокурора Украины зафиксировал 71 649 преступлений агрессии и военных преступлений с начала вторжения РФ.

Во Всемирном докладе – 2023 от международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном 12 января, говорится, что война в Украине принесла катастрофические последствия для гражданского населения. "На протяжении всей войны российские войска совершали ужасные преступления в Украине с бессовестным пренебрежением к жизни мирных жителей", – сказала Юлия Горбунова, старший исследователь Human Rights Watch по Украине.

Теги: ООН, права человека, агрессия, война России против Украины, Антониу Гутерриш, военное преступление
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