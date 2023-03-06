В сети распространяют видео с казнью украинского военнопленного после слов "Слава Украине!" Ермак заявил, что за каждое такое военное преступление будет расплата

В частности, видео обнародовал в Twitter общественный активист, блогер Сергей Стерненко, также опубликовал кадры казни бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба.
Где и когда снято видео, на данный момент неизвестно.
Издание "ГОРДОН" по этическим соображениям не публикует видео в этой новости.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 6 марта в Telegram заявил, что это и другие военные преступления российских оккупантов не останутся безнаказанными.
"Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство попавшего в плен человека – еще один пример этого. А еще это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее", – написал глава ОП.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.