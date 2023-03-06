ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В сети распространяют видео с казнью украинского военнопленного после слов "Слава Украине!" Ермак заявил, что за каждое такое военное преступление будет расплата

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В соцсетях распространяется видео военного преступления расстрела украинского военнопленного оккупантами
В соцсетях распространяется видео военного преступления – расстрела украинского военнопленного оккупантами
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

В сети 6 марта активно распространяется видео расстрела, как утверждается, украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!".

В частности, видео обнародовал в Twitter общественный активист, блогер Сергей Стерненко, также опубликовал кадры казни бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Где и когда снято видео, на данный момент неизвестно.

Издание "ГОРДОН" по этическим соображениям не публикует видео в этой новости.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 6 марта в Telegram заявил, что это и другие военные преступления российских оккупантов не останутся безнаказанными.

"Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство попавшего в плен человека – еще один пример этого. А еще это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее", – написал глава ОП.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев. 

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

Теги: Россия, Украина, смерть, убийство, казнь, оккупация, смертная казнь, плен, жертвы, преступление, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Александр Щерба, Сергей Стерненко, погибшие, Андрей Ермак, российские оккупанты, деоккупация, военное преступление
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