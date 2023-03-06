В сети распространяют видео с казнью украинского военнопленного после слов "Слава Украине!" Ермак заявил, что за каждое такое военное преступление будет расплата

В частности, видео обнародовал в Twitter общественный активист, блогер Сергей Стерненко, также опубликовал кадры казни бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Где и когда снято видео, на данный момент неизвестно.

Издание "ГОРДОН" по этическим соображениям не публикует видео в этой новости.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 6 марта в Telegram заявил, что это и другие военные преступления российских оккупантов не останутся безнаказанными.

"Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство попавшего в плен человека – еще один пример этого. А еще это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее", – написал глава ОП.