Кулеба о видео расстрела украинского военнопленного: Еще одно доказательство того, что эта война является геноцидом

"Ужасное видео, где безоружный украинский военнопленный был казнен российскими войсками только за то, что он сказал: "Слава Украине", – написал глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что запечатленное на видео преступление – "еще одно доказательство того, что эта война является геноцидом".

"Крайне важно, чтобы [глава Международного уголовного суда] Карим Хан немедленно запустил расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению. Виновные должны предстать перед судом", – призвал министр.

В сети 6 марта распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на данный момент неизвестно. Издание "ГОРДОН" по этическим соображениям не публикует это видео.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя кадры расстрела украинского защитника, заявил, что это и другие военные преступления российских оккупантов не останутся безнаказанными. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".