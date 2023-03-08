Украина уже работает над поиском убийц военнослужащего, расстрелянного оккупантами на камеру – ГУР

По мнению Юсова, оккупанты сознательно записали и обнародовали видео расстрела. Они хотят повысить уровень ненависти к украинцам в России, а также запугать украинцев, считает представитель ГУР.
"Это те акты геноцида, которых рашисты не стесняются. Это публичная политика режима и так называемой армии. [Поиск виновных в расстреле] это комплексная работа, которая уже идет. Это задачи и вопросы чести всего сектора обороны и гражданского общества. Я думаю, что виновные будут установлены", – добавил Юсов.
Украинские военные предварительно установили личность героя, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". Что о нем известно?
В сети 6 марта распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного захватчиками – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".
Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного, проинформировал генпрокурор Украины Андрей Костин.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц военнослужащего.
Украинцы, после того как стало известно о расстреле защитника, массово публикуют в соцсетях ответ на его последние слова – "Героям слава".
Украинские военные предварительно установили личность военнослужащего, это, вероятно, боец 30-й ОМБР Тимофей Шадура.