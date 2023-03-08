Украина уже работает над поиском убийц военнослужащего, расстрелянного оккупантами на камеру – ГУР

Юсов о расстреле украинского военнослужащего оккупантами: Это публичная политика режима и так называемой армии Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

По мнению Юсова, оккупанты сознательно записали и обнародовали видео расстрела. Они хотят повысить уровень ненависти к украинцам в России, а также запугать украинцев, считает представитель ГУР.

"Это те акты геноцида, которых рашисты не стесняются. Это публичная политика режима и так называемой армии. [Поиск виновных в расстреле] это комплексная работа, которая уже идет. Это задачи и вопросы чести всего сектора обороны и гражданского общества. Я думаю, что виновные будут установлены", – добавил Юсов.

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