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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина уже работает над поиском убийц военнослужащего, расстрелянного оккупантами на камеру – ГУР

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Юсов о расстреле украинского военнослужащего оккупантами: Это публичная политика режима и так называемой армии
Юсов о расстреле украинского военнослужащего оккупантами: Это публичная политика режима и так называемой армии
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Украина уже работает над поиском оккупантов, которые расстреляли украинского военнослужащего и сняли это на видео. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона, информирует пресс-служба ГУР.

По мнению Юсова, оккупанты сознательно записали и обнародовали видео расстрела. Они хотят повысить уровень ненависти к украинцам в России, а также запугать украинцев, считает представитель ГУР. 

"Это те акты геноцида, которых рашисты не стесняются. Это публичная политика режима и так называемой армии. [Поиск виновных в расстреле] это комплексная работа, которая уже идет. Это задачи и вопросы чести всего сектора обороны и гражданского общества. Я думаю, что виновные будут установлены", – добавил Юсов. 

Украинские военные предварительно установили личность героя, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". Что о нем известно?

Контекст:

В сети 6 марта распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было. 

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного захватчиками – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".

Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного, проинформировал генпрокурор Украины Андрей Костин.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц военнослужащего

Украинцы, после того как стало известно о расстреле защитника, массово публикуют в соцсетях ответ на его последние слова – "Героям слава"

Украинские военные предварительно установили личность военнослужащего, это, вероятно, боец 30-й ОМБР Тимофей Шадура.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: разведка, Андрей Юсов, война России против Украины, уголовное производство, погибшие, российские оккупанты
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