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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналистка сообщила, что родственники узнали героя, которого после слов "Слава Украине" расстреляли оккупанты

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Родственники погибшего просят тишины, его матери плохо
Родственники погибшего просят тишины, его матери плохо
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Украинская журналистка, продюсер ВВС София Кочмар-Тимошенко 7 марта сообщила в Facebook, что украинского военнослужащего, видео расстрела которого 6 марта распространилось в сети, узнали его родственники.

"Сестра говорит – "100 процентов – это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету". Но просит молчания до утра, пока выйдут на связь побратимы с нуля и хочет быть возле его матери с самого утра", – написала Кочмар-Тимошенко ночью. 

https://www.facebook.com/zosia.kochmar/posts/pfbid02To4a1fgtWvs1P5eW1ieJBndequCiBH8TEmUwHVZQ7Kg7Vc63EwJHqArS6nQHxbb6l

Утром она сообщила, что шесть родственников уверены, что убитый на видео – их брат и сын, но они просят тишины (в сети распространяют неподтвержденные версии о личности и имени погибшего). 

"Шесть членов семьи уверены, что это их брат и сын. Я уже была в пути к ним, но сестра говорит: "Маме очень плохо, просим тишины". Я уважаю их право. И тоже всячески способствую пресс-офицерам и командирам найти его. Потому что, по-моему, вот именно сейчас это право спецслужб и ВСУ выяснить правду и сказать то, что можно. Следующее испытание – это найти локацию и тело", – написала журналистка. 

https://www.facebook.com/zosia.kochmar/posts/pfbid0azMZBHRuFHHMsz4Gj1ZaL8mri8LBXTsCkyy2gt2inKyf18rMEbwKBguPZeuASGWkl

Контекст:В сети 6 марта распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на данный момент неизвестно. 

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного захватчиками – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".

Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного, проинформировал генпрокурор Украины Андрей Костин.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц военнослужащего

Украинцы, после того как стало известно о расстреле защитника, массово публикуют в соцсетях ответ на его последние слова – "Героям слава""Россияне думали, что убили солдата. Но они породили символ, который не умрет, потому что будет жить в памяти вечно и будет давать украинцам новую силу и повод для уничтожения новых сотен тысяч оккупантов", – подчеркнул украинский журналист, главный редактор издания "Новинарня" Дмитрий Лыховий. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, убийство, казнь, плен, журналисты, война России против Украины, погибшие
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