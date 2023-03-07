Журналистка сообщила, что родственники узнали героя, которого после слов "Слава Украине" расстреляли оккупанты

"Сестра говорит – "100 процентов – это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету". Но просит молчания до утра, пока выйдут на связь побратимы с нуля и хочет быть возле его матери с самого утра", – написала Кочмар-Тимошенко ночью.
Утром она сообщила, что шесть родственников уверены, что убитый на видео – их брат и сын, но они просят тишины (в сети распространяют неподтвержденные версии о личности и имени погибшего).
"Шесть членов семьи уверены, что это их брат и сын. Я уже была в пути к ним, но сестра говорит: "Маме очень плохо, просим тишины". Я уважаю их право. И тоже всячески способствую пресс-офицерам и командирам найти его. Потому что, по-моему, вот именно сейчас это право спецслужб и ВСУ выяснить правду и сказать то, что можно. Следующее испытание – это найти локацию и тело", – написала журналистка.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного захватчиками – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".
Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного, проинформировал генпрокурор Украины Андрей Костин.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц военнослужащего.
Украинцы, после того как стало известно о расстреле защитника, массово публикуют в соцсетях ответ на его последние слова – "Героям слава". "Россияне думали, что убили солдата. Но они породили символ, который не умрет, потому что будет жить в памяти вечно и будет давать украинцам новую силу и повод для уничтожения новых сотен тысяч оккупантов", – подчеркнул украинский журналист, главный редактор издания "Новинарня" Дмитрий Лыховий.