Журналистка сообщила, что родственники узнали героя, которого после слов "Слава Украине" расстреляли оккупанты

"Сестра говорит – "100 процентов – это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету". Но просит молчания до утра, пока выйдут на связь побратимы с нуля и хочет быть возле его матери с самого утра", – написала Кочмар-Тимошенко ночью.

Утром она сообщила, что шесть родственников уверены, что убитый на видео – их брат и сын, но они просят тишины (в сети распространяют неподтвержденные версии о личности и имени погибшего).

"Шесть членов семьи уверены, что это их брат и сын. Я уже была в пути к ним, но сестра говорит: "Маме очень плохо, просим тишины". Я уважаю их право. И тоже всячески способствую пресс-офицерам и командирам найти его. Потому что, по-моему, вот именно сейчас это право спецслужб и ВСУ выяснить правду и сказать то, что можно. Следующее испытание – это найти локацию и тело", – написала журналистка.