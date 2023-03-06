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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Герою слава!" Зеленский почтил память расстрелянного оккупантами украинского военнопленного

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Зеленский присоединился к украинцам, которые в соцсетях чтят память погибшего украинского военнопленного, расстрелянного оккупантами
Зеленский присоединился к украинцам, которые в соцсетях чтят память погибшего украинского военнопленного, расстрелянного оккупантами
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта опубликовал в Telegram пост в память о расстрелянном российскими оккупантами безоружном украинском бойце, попавшем в плен.

"Герою слава! Героям слава! Слава Украине!" – написал глава государства.

В сети 6 марта распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!"

Где и когда оно снято, на данный момент неизвестно. Издание "ГОРДОН" по этическим соображениям не публикует это видео.

Украинцы после этого начали массово публиковать в соцсетях лозунги: "Слава Украине!" и "Героям слава!" в память о погибшем герое.

Контекст:

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя кадры расстрела украинского защитника, заявил, что это и другие военные преступления российских оккупантов не останутся безнаказанными.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного захватчиками – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".

Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного, проинформировал генпрокурор Украины Андрей Костин.

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