"Герою слава!" Зеленский почтил память расстрелянного оккупантами украинского военнопленного

Зеленский присоединился к украинцам, которые в соцсетях чтят память погибшего украинского военнопленного, расстрелянного оккупантами Фото: president.gov.ua

"Герою слава! Героям слава! Слава Украине!" – написал глава государства.

В сети 6 марта распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!"

Где и когда оно снято, на данный момент неизвестно. Издание "ГОРДОН" по этическим соображениям не публикует это видео.

Украинцы после этого начали массово публиковать в соцсетях лозунги: "Слава Украине!" и "Героям слава!" в память о погибшем герое.