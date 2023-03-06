ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский пообещал, что Украина найдет убийц расстрелянного на камеру украинского воина

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Украина не забудет подвиг каждого погибшего украинца, пообещал Зеленский
Украина не забудет подвиг каждого погибшего украинца, пообещал Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина не забудет подвига каждого и каждой, чьи жизни навеки дали свободу стране. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, видео которого глава государства обнародовал 6 марта в Instagram.

"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц", – сказал украинский лидер.

Он добавил, что украинцы благодаря своему единству и решимости, благодаря умению ценить всю Украину и каждого ее гражданина точно знают результат войны с Россией.

"С первых дней войны мы знаем. В Украине будет всегда звучать: "Слава Украине!" И миллионы всегда будут отвечать: "Героям слава!" Всегда будет именно так. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала свободу для Украины", – пообещал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто сейчас воюет за Украину.

"Спасибо каждому и каждой, кто помогает Украине! Вечная память и почет всем, кто отдал свою жизнь за свободу для нашего народа! Вечная память и уважение всем украинским героям разных времен, которые мечтали и боролись за свободу для Украины. Украина победит! Слава Украине!" – заключил глава государства.

В сети 6 марта распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!"

Где и когда оно снято, на данный момент неизвестно. Издание "ГОРДОН" по этическим соображениям не публикует это видео.

Украинцы после этого начали массово публиковать в соцсетях лозунги: "Слава Украине!" и "Героям слава!" в память о погибшем герое.

Контекст:

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя кадры расстрела украинского защитника, заявил, что это и другие военные преступления российских оккупантов не останутся безнаказанными.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного захватчиками – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".

Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного, проинформировал генпрокурор Украины Андрей Костин.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, украинец, память, российские оккупанты, деоккупация, военное преступление
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