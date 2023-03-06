Зеленский пообещал, что Украина найдет убийц расстрелянного на камеру украинского воина

"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц", – сказал украинский лидер.

Он добавил, что украинцы благодаря своему единству и решимости, благодаря умению ценить всю Украину и каждого ее гражданина точно знают результат войны с Россией.

"С первых дней войны мы знаем. В Украине будет всегда звучать: "Слава Украине!" И миллионы всегда будут отвечать: "Героям слава!" Всегда будет именно так. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала свободу для Украины", – пообещал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто сейчас воюет за Украину.

"Спасибо каждому и каждой, кто помогает Украине! Вечная память и почет всем, кто отдал свою жизнь за свободу для нашего народа! Вечная память и уважение всем украинским героям разных времен, которые мечтали и боролись за свободу для Украины. Украина победит! Слава Украине!" – заключил глава государства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

В сети 6 марта распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!"

Где и когда оно снято, на данный момент неизвестно. Издание "ГОРДОН" по этическим соображениям не публикует это видео.

Украинцы после этого начали массово публиковать в соцсетях лозунги: "Слава Украине!" и "Героям слава!" в память о погибшем герое.