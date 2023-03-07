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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинским военным, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине", может быть боец 30-й бригады ВСУ – командование

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Видео с казнью украинского военнопленного появилось в сети 6 марта
Видео с казнью украинского военнопленного появилось в сети 6 марта
Скриншот: Sternenko / Twitter

Командование 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского Вооруженных сил Украины считает, что украинский военнослужащий, которого российские оккупанты расстреляли после слов "Слава Украине", может быть бойцом бригады. Об этом пресс-служба 30-й ОМБр 7 марта сообщила в Facebook.

По предварительным данным, это Тимофей Шадура, он пропал без вести 3 февраля в ходе боевых действий в районе Бахмута Донецкой области.

"Тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности будет возможно после возвращения останков и проведения соответствующих экспертиз", – говорится в сообщении.

Скриншот: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook
Скриншот: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Украинская журналистка, продюсер ВВС София Кочмар-Тимошенко в ночь на 7 марта сообщила в Facebook, что украинского военнослужащего, видео расстрела которого распространилось в сети, узнали его родственники.

"Сестра говорит – "100 процентов – это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету". Но просит молчания до утра, пока выйдут на связь побратимы с нуля и хочет быть возле его матери с самого утра", – написала Кочмар-Тимошенко.

Контекст:

В сети 6 марта распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было. 

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного захватчиками – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".

Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного, проинформировал генпрокурор Украины Андрей Костин.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц военнослужащего

Украинцы, после того как стало известно о расстреле защитника, массово публикуют в соцсетях ответ на его последние слова – "Героям слава". "Россияне думали, что убили солдата. Но они породили символ, который не умрет, потому что будет жить в памяти вечно и будет давать украинцам новую силу и повод для уничтожения новых сотен тысяч оккупантов", – подчеркнул украинский журналист, главный редактор издания "Новинарня" Дмитрий Лыховий. 

Теги: убийство, казнь, плен, ВСУ, война России против Украины, погибшие
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