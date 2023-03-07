Украинским военным, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине", может быть боец 30-й бригады ВСУ – командование

По предварительным данным, это Тимофей Шадура, он пропал без вести 3 февраля в ходе боевых действий в районе Бахмута Донецкой области.

"Тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности будет возможно после возвращения останков и проведения соответствующих экспертиз", – говорится в сообщении.

Скриншот: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Украинская журналистка, продюсер ВВС София Кочмар-Тимошенко в ночь на 7 марта сообщила в Facebook, что украинского военнослужащего, видео расстрела которого распространилось в сети, узнали его родственники.

"Сестра говорит – "100 процентов – это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету". Но просит молчания до утра, пока выйдут на связь побратимы с нуля и хочет быть возле его матери с самого утра", – написала Кочмар-Тимошенко.