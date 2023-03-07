Украинские военные предварительно установили личность героя, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". Что о нем известно?

Что произошло

6 марта видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами распространили в соцсетях. В частности, его обнародовал в Twitter общественный активист, блогер Сергей Стерненко, также опубликовал кадры казни посол по особым поручениям МИД Украины Александр Щерба.

На этом ролике показано, как российский военный заявил: "Снимай его", а украинский защитник в ответ сказал: "Слава Украине!" После этого оккупанты открыли очередь по украинскому военнослужащему и тот, расстрелянный, упал. На фоне слышны ругательства на русском языке.

Из этических соображений "ГОРДОН" не публикует видео в материале.

"Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – это нарушение Женевских конвенций. Это проявление низости и подлости. Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают почет, уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают", – написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя видео. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны по этому факту, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц военнослужащего.

Убитый россиянами защитник стал символом борьбы с оккупантами: украинцы массово публикуют в соцсетях ответ на его последние слова – "Героям слава". Многие пользователи вспоминают о фразе, которую приписывают лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере: "И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать: "Героям слава!"

"Вот и наступило это время", – считает журналист Роман Кравец.

Также погибшему военнослужащему посвятили большое количество арт-работ.

Кто этот герой?

Когда и где было снято видео расстрела защитника, неизвестно. Также пока точно не установлено имя погибшего украинца.

7 марта украинская журналистка, продюсер ВВС София Кочмар-Тимошенко сообщила в Facebook, что военнослужащего узнали его родственники.

"Шесть членов семьи уверены, что это их брат и сын. Я уже была в пути к ним, но сестра говорит: "Маме очень плохо, просим тишины". Я уважаю их право. И тоже всячески способствую пресс-офицерам и командирам найти его. Потому что, по-моему, вот именно сейчас это право спецслужб и ВСУ выяснить правду и сказать то, что можно. Следующее испытание – это найти локацию и тело", – написала журналистка.

Через некоторое время пресс-служба 30-й отдельной механизированной бригады имени Константина Острожского сообщила, что погибший, возможно, служил в ее рядах.

По предварительной информации, это Тимофей Шадура, он пропал без вести 3 февраля в ходе боевых действий в районе Бахмута Донецкой области.

"Тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности будет возможно после возвращения останков и проведения соответствующих экспертиз", – говорится в сообщении.

Как писала сестра защитника в группе по поиску людей, Шадура пропал вблизи села Зализнянское под Бахмутом. Согласно этому сообщению, ему был 41 год.

Скриншот: Оля Ковальчук via ПОШУК ЛЮДЕЙ. ВСЯ УКРАЇНА 24.02. 2022. / Facebook

Шадура родом из села Малая Деревичка Любарской общины Житомирской области, рассказал "Укринформу" староста Глезненского Старостинского округа Любарской территориальной общины Сергей Мельник.

"Тимофей Шадура из села Малая Деревичка. Он был мобилизован и в конце декабря прошлого года отправился защищать Украину. Он из многодетной семьи, где воспитывалось шесть детей – пять сыновей и дочь. Тимофей был самым старшим", – рассказал он.

Сестра Шадуры в беседе с ВВС еще до обнародования бригадой имени героя отметила, что ее брат мог так противостоять оккупантам. "Он никогда в жизни не скрывал правду и уж точно не стал бы делать этого перед врагом", – подчеркнула она.

Военнослужащие 163-го батальона 119-й бригады Сил территориальной обороны узнали в убитом другого украинца – своего сослуживца Александра Мациевского. Об этом сообщил главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. По его информации, Мациевский – снайпер роты огневой поддержки – погиб под Бахмутом в конце декабря, в феврале тело защитника забрали в Украину и похоронили в Нежине.

Бутусов рассказал, что у него есть фото из морга, на котором "отчетливо видны пулевые отверстия именно в тех местах, где попадали пули на видео", а также снимки примет, по его мнению, подтверждающих личность погибшего.

У Мациевского, по словам Бутусова, есть 19-летний сын и мама, которая живет в Нежине.

"У нас много символов этой большой войны. Но эти несколько секунд, когда герой смотрит в лицо смерти и развернутым на него стволам россиян с осознанием своей правоты и по требованию снять шеврон ВСУ отвечает "Слава Украине!" – это та сила, которая разгромила "вторую армию мира", это тот урок, который нужно преподавать в школах и на курсе молодого бойца, это именно та честь, из которой состоит воля и будущее Украины. Мы победим, потому что у России нет ни одного такого бойца и потому что Украину защищают многие десятки тысяч таких героев. Мы сделаем все, чтобы все обстоятельства этой истории были установлены официально и чтобы подвиг героя был справедливо отмечен и увековечен", – написал он.

Когда погибший будет идентифицирован, парламентская фракция "Слуга народа" намерена просить президента Украины присвоить защитнику звание Героя Украины посмертно. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Мы склоняем головы перед героизмом патриота, который перед лицом жестокого врага проявил мужество и остался верен народу и военной присяге до конца. Его подвиг останется навсегда в памяти украинцев. Мы сделаем все, чтобы привлечь убийц к ответственности и наказать за совершенное бесчеловечное преступление", – говорится в заявлении политсилы, которую опубликовал парламентарий.